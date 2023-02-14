Тренд, який залишається актуальним і у 2023 році: як стильно носити джинс (фото)

Дуже стильний та практичний тренд, який підходить усім

Аматоркам постійно ходити в джинсах присвячується. Тренд на денім усіляких фасонів і квітів залишається в тренді ще й у 2023 році, і, мало того, сфера його діяльності значно розширюється, що не може не радувати.

Стиліст Олена Крутова у своєму модному блозі в Інстаграм поділилася стильними порадами, як носити джинс, щоб виглядати стильно. Експерт зазначає, що у 2023 році особливо актуальним є образ total denim. Як стильно скласти такий образ читайте далі.

Як носити джинс у 2023 році

Щоб образ total denim був актуальним, достатньо скомбінувати джинси з подовженою сорочкою або укороченою джинсовою курточкою в тон. Також дуже актуальні цього сезону денім спідниці міді/максі. Комбінуйте їх із топами, сорочками, джинсовою курточкою, жилетами з деніму.

Не бійтеся комбінувати денім різного кольору між собою, наприклад, блакитна сорочка + білі джинси. Додайте багатошаровість до образу: джинси+сорочка+джинсівка – модно та цікаво.

Навесні та восени дуже матиме гарний вигляд тренч поверх деніму, взимку – пуховик, влітку – спідниця/шорти + топ із деніму.

Раніше стилісти розповіли, як грамотно складати базовий гардероб. Потрібно ознайомитися з прикладами того, як з мінімумом речей створити безліч стильних образів на кожен день.