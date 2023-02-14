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Пов’язки на голову, хустки на шию та ще сім трендових аксесуарів, які прикрасять будь-яку дівчину цієї весни (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
З аксесуарами образ виглядає повним Новина оновлена 14 лютого 2023, 16:58
З аксесуарами образ виглядає повним. Фото johnlewis.com

Усього один трендовий акцент здатний перетворити образ

Вже можна починати готувати гардероб до весни 2023 року, додавши до нього кілька гарячих трендів. Не забувайте не лише оновити одяг та взуття, а й приділіть увагу аксесуарам. Хустка, браслет або головний убор зроблять образ завершеним і піднімуть градус стилю.

Про тренди на аксесуари в 2023 році розповідає блог про стиль mooneliya в Інстаграм. Модна експертка пропонує розглянути щонайменше дев’ять гарячих тенденцій. Навіть одна річ з цього списку помітно актуалізує ваш весняний лук.

Топ-9 трендових аксесуарів у 2023 році:

  • Пов’язки на голову – ця деталь знову повернулася до моди.
  • Квіти-чокери на шию – такий аксесуар додасть вашому вбранню жіночності.
  • Капронові рукавички – виглядають витончено та грайливо.
  • Брошки з логотипами – така дрібничка стане стильним акцентом в образі.
  • Об’ємні кільця – масивність все ще у тренді.
  • Об’ємні браслети – не бійтеся прикрашати зап’ястя.
  • Навушники Apple — так-так, трендові аксесуари можуть бути абсолютно технологічними.
  • Кепки – чудовий головний убір на теплішу погоду після зими.
  • Хустки на шию – симпатичний атрибут зробить ваш лук особливим.
Пов’язки на голову
Мода циклічна
Образ із навушниками
Найпрактичніший аксесуар
Хустка на шиї
Елегантний елемент образу
Прозорі рукавички
Незвичайні рукавички
Брошки з логотипами
Стильний акцент
Квіти на шиї
Квіти – новий тренд
Образи з кепками
Хороший головний убір для весни
Об’ємні кільця
Кільця мають бути помітними
Об’ємні браслети
Мінімалізм поки що залиште

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Теги:
#Мода #Стиль #Аксесуари