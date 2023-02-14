Пов’язки на голову, хустки на шию та ще сім трендових аксесуарів, які прикрасять будь-яку дівчину цієї весни (фото)
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Усього один трендовий акцент здатний перетворити образ
Вже можна починати готувати гардероб до весни 2023 року, додавши до нього кілька гарячих трендів. Не забувайте не лише оновити одяг та взуття, а й приділіть увагу аксесуарам. Хустка, браслет або головний убор зроблять образ завершеним і піднімуть градус стилю.
Про тренди на аксесуари в 2023 році розповідає блог про стиль mooneliya в Інстаграм. Модна експертка пропонує розглянути щонайменше дев’ять гарячих тенденцій. Навіть одна річ з цього списку помітно актуалізує ваш весняний лук.
Топ-9 трендових аксесуарів у 2023 році:
- Пов’язки на голову – ця деталь знову повернулася до моди.
- Квіти-чокери на шию – такий аксесуар додасть вашому вбранню жіночності.
- Капронові рукавички – виглядають витончено та грайливо.
- Брошки з логотипами – така дрібничка стане стильним акцентом в образі.
- Об’ємні кільця – масивність все ще у тренді.
- Об’ємні браслети – не бійтеся прикрашати зап’ястя.
- Навушники Apple — так-так, трендові аксесуари можуть бути абсолютно технологічними.
- Кепки – чудовий головний убір на теплішу погоду після зими.
- Хустки на шию – симпатичний атрибут зробить ваш лук особливим.
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