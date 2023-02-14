Пов’язки на голову, хустки на шию та ще сім трендових аксесуарів, які прикрасять будь-яку дівчину цієї весни (фото)

Усього один трендовий акцент здатний перетворити образ

Вже можна починати готувати гардероб до весни 2023 року, додавши до нього кілька гарячих трендів. Не забувайте не лише оновити одяг та взуття, а й приділіть увагу аксесуарам. Хустка, браслет або головний убор зроблять образ завершеним і піднімуть градус стилю.

Про тренди на аксесуари в 2023 році розповідає блог про стиль mooneliya в Інстаграм. Модна експертка пропонує розглянути щонайменше дев’ять гарячих тенденцій. Навіть одна річ з цього списку помітно актуалізує ваш весняний лук.

Топ-9 трендових аксесуарів у 2023 році:

Пов’язки на голову – ця деталь знову повернулася до моди.

Квіти-чокери на шию – такий аксесуар додасть вашому вбранню жіночності.

Капронові рукавички – виглядають витончено та грайливо.

Брошки з логотипами – така дрібничка стане стильним акцентом в образі.

Об’ємні кільця – масивність все ще у тренді.

Об’ємні браслети – не бійтеся прикрашати зап’ястя.

Навушники Apple — так-так, трендові аксесуари можуть бути абсолютно технологічними.

Кепки – чудовий головний убір на теплішу погоду після зими.

Хустки на шию – симпатичний атрибут зробить ваш лук особливим.

Мода циклічна

Найпрактичніший аксесуар

Елегантний елемент образу

Незвичайні рукавички

Стильний акцент

Квіти – новий тренд

Хороший головний убір для весни

Кільця мають бути помітними

Мінімалізм поки що залиште

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