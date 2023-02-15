Черный стройнит, а белый прибавляет объем: три мифа об этих цветах в образе (фото)

Стилист рассказала важные секреты касательно черного и белого цветов, которые помогут создать стильный лук

При создании образа важно уметь сочетать цвета. Вокруг белого и черного существует немало мифов, которые могут неблагополучно отразится на подаче вашей фигуры. Чтобы не допустить стилистические ошибки, стоит обратить внимание на ряд понятных рекомендаций.

Есть три популярных мифа касательно использование черного и белого цветов в одежде, пишет блог о стиле sv_style в Инстаграм. Тогда как при умелой стилизации ваш лук в черном или белом будет выглядеть красиво и актуально.

Миф №1: черный стройнит и скрывает лишнее

На самом деле черный цвет делает силуэт более четким, что лишь подчеркнет неровность линий. Особенно если одежда изготовлена из тонкой ткани, которая может растягиваться на боках и не только. Кроме того, черный цвет поглощает свет, что добавляет вашему лицу теней.

Черный подчеркивает линии, а не стройнит

Миф №2: обтягивающие вещи не прибавляют объем

Напротив, одежда, которая облегает, подчеркнет все шероховатости фигуры. Стоит выбирать вещи в соответствии со своим размером. Не забывайте об игре объемов. Если кофта облегает, то джинсы надевайте более свободного кроя.

С вещами в облипку нужно быть акууратнее

Верх - узкий, низ - свободный

Стильный образ с соблюдением пропорций

Миф №3: белый цвет добавляет объем

Белые вещи размывают контур, что может скрыть недостатки ваших форм. Немаловажно, что белый тон освежает лицо, делает акцент на портретную зону, а силуэт становится более мягким.

Светлые тона делают силуэт более мягким

Не бойтесь носить белый цвет

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