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Жодних розтягнутих футболок: стильні та комфортні варіанти домашнього одягу (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Стильний домашній одяг Новина оновлена 13 лютого 2023, 08:17
Стильний домашній одяг. Фото pexels.com

Навіть у домашній обстановці можна і потрібно бути стильною.

Домашній одяг повинен бути не тільки зручним, а й красивим і стильним. Адже одяг має нам подобатися, і домашні образи – не виняток. Яким має бути домашній гардероб, щоб комфортно та стильно було?

Погодьтеся, у старому махровому халаті та розтягнутій футболці, або ж у зручному комбінезоні чи затишній домашній сукні ми почуваємося по-різному, пише стиліст Катерина Дорошенко у своєму модному блозі в Інстаграм. А також пропонує ознайомитися з дуже комфортними та стильними поєднаннями речей, у яких можна ходити вдома.

Стильний домашній одяг:

  • Штани з джемпером, футболкою, сорочкою чи топом
  • Піжами зі штанами
  • В’язані кардигани та сукні
  • В’язані костюми зі спідницею або брюками
  • Комбінезони
  • Джинси, якщо вам у них зручно, з топами, сорочками, худими, кардиганами.
  • Халати (махрові краще замінити шовковими, бавовняними чи віскозними)
Стильний домашній одяг
Стильний домашній одяг
Стильний домашній одяг
Стильний домашній одяг
Стильний домашній одяг
Стильний домашній одяг
Стильний домашній одяг
Стильний домашній одяг
Стильний домашній одяг

Раніше "Телеграф" розповідав, як за допомогою кольору скоригувати недоліки фігури та створити більш стрункий силует. Прості правила від стиліста допоможуть виглядати чудово.

Теги:
#Мода #Стиль