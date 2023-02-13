Жодних розтягнутих футболок: стильні та комфортні варіанти домашнього одягу (фото)

Навіть у домашній обстановці можна і потрібно бути стильною.

Домашній одяг повинен бути не тільки зручним, а й красивим і стильним. Адже одяг має нам подобатися, і домашні образи – не виняток. Яким має бути домашній гардероб, щоб комфортно та стильно було?

Погодьтеся, у старому махровому халаті та розтягнутій футболці, або ж у зручному комбінезоні чи затишній домашній сукні ми почуваємося по-різному, пише стиліст Катерина Дорошенко у своєму модному блозі в Інстаграм. А також пропонує ознайомитися з дуже комфортними та стильними поєднаннями речей, у яких можна ходити вдома.

Стильний домашній одяг:

Штани з джемпером, футболкою, сорочкою чи топом

Піжами зі штанами

В’язані кардигани та сукні

В’язані костюми зі спідницею або брюками

Комбінезони

Джинси, якщо вам у них зручно, з топами, сорочками, худими, кардиганами.

Халати (махрові краще замінити шовковими, бавовняними чи віскозними)

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