Як стильно носити шкіряні речі у 2023 році: стиліст показала добірку образів, які надихають (фото)

Речі зі шкіри не лишають модний Олімп

Шкіра вже кілька сезонів поспіль тримається в топі трендів і цієї весни йти звідти не збирається, а навпаки, закріплює свої модні позиції. Так, в трендах 2023 року актуальними знову опиняються косухи, ботфорти та інші речі зі шкіряного матеріалу.

"Чорна, чи кольорова, в тотал луках, чи окремими одиницями — шкіряні речі можна носити, як завгодно", — зазначає український стиліст Ната Москаленко. Експерт в області моди поділилась добіркою стильних образів зі шкіряними речами, які точно надихнуть наших читачів до створення модних луків в нових сезонах.

Як стильно носити шкіряні речі у 2023 році

Раніше стилісти назвали головні тренди взуття 2023 року. Вони гарантовано виділять вас з натовпу. Також "Телеграф" розповідав, які б'юті-тренди макіяжу актуальні в цьому сезоні. Модні тенденції вражають своєю різноманітністю.