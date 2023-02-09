Як "схуднути" за допомогою образу: п’ять стилістичних прийомів, які зроблять вас стрункішою (фото)
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Невеликі модні хитрощі витягнуть силует і приберуть акцент із зайвих кг
При складанні образу важливо не лише враховувати останні тренди сезону, а й звертати увагу на особливості вашої фігури. Якщо правильно підібрати взуття, аксесуари та одяг, то ви виглядатимете стрункішою і витонченішою.
Про стилістичні прийоми, які "худять", докладніше розповідає блог про стиль стилістки Тетяни Голоти в Інстаграм. Модна експертка показала щонайменше п’ять способів витягнути силует. Ваш головний інструмент у цьому випадку – колір.
Як зазначає Голота, один із прийомів візуальної корекції фігури – це корекція кольором. По-перше, щоб виглядати стрункішою, потрібно використовувати кольорову вертикаль в образі, тобто речі схожі за кольором. При цьому необов’язково намагатись підібрати ідеальний метч. Наприклад, темно-синя футболка та багряні штани – гарний мікс. А ось біла футболка та сині джинси вже візуально розділять фігуру навпіл.
По-друге, вертикаль може бути всередині образу або зовні. Як пояснює стилістка, зовні – це найчастіше верхній одяг – пуховик, тренч, пальто, але ж сюди відносимо і вкорочений верх, якщо він збігається з низом. Ще один стильний варіант: бомбер+спідниця міді (все в одному кольорі). Або створіть вертикаль за допомогою світлих джинсів і сірого жакета.
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