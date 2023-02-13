Никаких растянутых футболок: стильные и комфортные варианты домашней одежды (фото)

Даже в домашней обстановке можно и нужно быть стильной.

Домашняя одежда должна быть не только удобной, но и красивой и стильной. Ведь одежда должна нам нравиться, и домашние образы – не исключение. Каким должен быть домашний гардероб, чтобы комфортно и стильно было?

Согласитесь, в старом махровом халате и растянутой футболке, или же в удобном комбинезоне или уютном домашнем платье мы чувствуем себя по-разному, пишет стилист Екатерина Дорошенко в своем модном блоге в Инстаграм. А также предлагает ознакомиться с очень комфортными и стильными сочетаниями вещей, в которых можно ходить дома.

Стильная домашняя одежда:

Брюки с джемпером, футболкой, рубашкой или топом

Пижамы с брюками

Вязаные кардиганы и платья

Вязаные костюмы с юбкой или брюками

Комбинезоны

Джинсы, если вам у них комфортно, с топами, рубашками, худыми, кардиганами.

Халаты (махровые лучше заменить шелковыми, хлопковыми или вискозными)

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