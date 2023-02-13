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Никаких растянутых футболок: стильные и комфортные варианты домашней одежды (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Стильная домашняя одежда Новость обновлена 13 февраля 2023, 08:17
Стильная домашняя одежда. Фото pexels.com

Даже в домашней обстановке можно и нужно быть стильной.

Домашняя одежда должна быть не только удобной, но и красивой и стильной. Ведь одежда должна нам нравиться, и домашние образы – не исключение. Каким должен быть домашний гардероб, чтобы комфортно и стильно было?

Согласитесь, в старом махровом халате и растянутой футболке, или же в удобном комбинезоне или уютном домашнем платье мы чувствуем себя по-разному, пишет стилист Екатерина Дорошенко в своем модном блоге в Инстаграм. А также предлагает ознакомиться с очень комфортными и стильными сочетаниями вещей, в которых можно ходить дома.

Стильная домашняя одежда:

  • Брюки с джемпером, футболкой, рубашкой или топом
  • Пижамы с брюками
  • Вязаные кардиганы и платья
  • Вязаные костюмы с юбкой или брюками
  • Комбинезоны
  • Джинсы, если вам у них комфортно, с топами, рубашками, худыми, кардиганами.
  • Халаты (махровые лучше заменить шелковыми, хлопковыми или вискозными)
Стильная домашняя одежда
Стильная домашняя одежда
Стильная домашняя одежда
Стильная домашняя одежда
Стильная домашняя одежда
Стильная домашняя одежда
Стильная домашняя одежда
Стильная домашняя одежда
Стильная домашняя одежда

Ранее "Телеграф" рассказывал, как с помощью цвета скорректировать недостатки фигуры и создать более стройный силуэт. Простые правила от стилиста помогут выглядеть непревзойденно.

Теги:
#Мода #Стиль