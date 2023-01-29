Стиліст назвала річ, яка допоможе вам виглядати вишуканою: як модно носити чорне пальто (фото)

А ви маєте чорне пальто в своєму гардеробі?

Інколи, збираючись на роботу або на зустріч, не хочеться зовсім заморочуватися з образом, формувати якийсь лук, підбирати прикраси. Хочеться просто вийти такою непримушено вишуканою і водночас стильною. Як це зробити? Правильно, одягти стильне чорне пальто!

Неважливо, який крій, — прямий чи оверсайз, яка довжина, — максі або середня, чорне пальто — це макротренд і стейтмент річ. Його рекомендує додати у свій гардероб український стиліст під ніком watchingukraine в Інстаграмі.

З чорним пальтом дуже легко збирати повсякденні, вишукані образи, воно не потребує зайвих аксесуарів та багато часу на збирання.

Як стильно носити чорне пальто: ідеї для повсякденних образів

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