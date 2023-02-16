Как не испортить собственный образ: топ-6 ошибок, которые совершает каждая вторая (фото)

Рассказываем, как выбирать и носить вещи, чтобы выглядеть безупречно "не за все деньги"

Быть в тренде и выглядеть дорого можно, даже не тратя на свой гардероб всю зарплату. Стилисты не раз отмечали, что стильным образ делает не стоимость вещей, а то, как вы их носите и правильно ли подбираете их под свой тип.

Иногда "грешат" даже фэшн-блоггеры, которые должны подавать хороший пример. Издание trserial собрало 6 наиболее распространенных ошибок, которые появляются в их образах и впоследствии распространяются в массы.

№1. Слишком много аксессуаров

Есть одно любопытное правило: прежде чем выйти из дома, снимите один аксессуар. Оно, конечно, уместно не всегда, но в целом это хорошее напоминание о том, что простота – лучшая формула идеального образа.

Конечно, стиль должен отражать вашу личность. Однако, если вам важно выглядеть дорого и изящно, лучше выбирайте простой крой и минимум украшений.

№2. Носить одежду только "вашего возраста"

С годами к человеку приходит уверенность и начинает все сильнее проявляться верность собственному стилю. Со временем женщины все менее хотят экспериментировать с гардеробом и предпочитают просто носить то, к чему привыкли. Но это неправильно: вы можете вынудить моду работать на вас. Если вам нравится какой-нибудь тренд, подстройте его под себя и позвольте себе быть в тренде, но при этом выглядеть не как все.

№3. Покупать одежду не своего размера

Покупая вещи, не стоит полагаться на свои будущие размеры. Очень вероятно, что платье, купленное на период "когда похудею", так и будет лежать в шкафу, ожидая дня, когда же вы будете именно в той форме, под которую его покупали. То же касается и других вещей. Пока они лежат на полке, вы все равно в чем-то ходите. Так почему бы сразу не покупать то, что нужно?

№4. Ставить тренды выше комфорта

Прежде чем купить какую-нибудь вещь, ответьте на следующие вопросы:

Подходит ли мне эта вещь?

Как она выглядит со стороны?

Можно ли в ней свободно ходить, сидеть, наклоняться?

Удобно ли проходить в этом весь день (особенно актуально для обуви)?

Если вам целыми днями придется одергивать платье, прикрывать вырезы и поправлять одежду, чтобы она наконец села, как надо, смысла в такой покупке немного. Как и радости от этого. То же касается и обуви — комфорт важнее трендов.

Лучше всего выбирать вещи, которые вы сможете спокойно носить в повседневной жизни. "Праздничные" наряды тоже лучше выбирать удобные, потому что праздник может не удаться.

№5. Покупать вещи только в масс-маркете

Если вы каждый сезон выбрасываете джинсы, у которых вытянулись колени, или белые футболки, которые за несколько циклов стирки пожелтели, стоит задуматься о качестве таких вещей. Лучше не экономить на одежде, которую вы часто носите. Помните, что скупой платит дважды.

№6. Жалеть деньги на хорошее белье

Во-первых, нижнее белье имеет большее влияние на образ, чем вы думаете. Если вы уверены в нем, то и будете чувствовать себя королевой. Во-вторых, некачественное белье отражается на всем силуэте. К примеру, если бюстгальтер имеет непонятную форму и выпирает из-под приталенного верха, вряд ли это останется незамеченным окружающими. Да и вам, уверены, в таких вещах будет некомфортно.

Инвестируйте в качественное белье из дышащих натуральных материалов. Оно не должно давить или выпирать из-под одежды. Хороший вариант – бесшовное белье, которое сделает силуэт более утонченным, а вам при этом будет в нем комфортно.

Раньше мы развенчивали 3 мифа о черном и белом в образах. Все думают, что черный делает стройнее, а белый придает объем, но правда ли это?