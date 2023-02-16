Половинчатый маникюр - новый тренд 2023 года (фото)

Лучшие варианты для тех, кому уже надоел классический френч

Французский маникюр – один из самых популярных дизайнов, не теряющий своей актуальности уже много лет. Просто со временем классический вариант с белыми кончиками отошел в прошлое, уступив место более смелым идеям. Теперь никого не удивишь ни цветным, ни двойным, ни даже "невидимым" френчем. Но даже эти дизайны уже понемногу уходят в забвение…

Весной 2023-го в тренды врывается совершенно новый хит – половинчатый маникюр. В чем суть новинки и как смотрится на ногтях этот дизайн, рассказывает discover.in.ua.

Половинчатый маникюр – тренд 2023 года

Несложно догадаться, что дизайн состоит из половинок. Преимущественно мастер покрывает только одну половину ногтя, а другую оставляет без лака.

Вариантов исполнения такого маникюра очень много – здесь все зависит от вашей фантазии и предпочтений. Однако все эти идеи можно разделить на две категории – с вертикальными и горизонтальными половинками.

Более популярный, пожалуй, все-таки первый вариант — вертикальный половинчатый маникюр. Он не только прекрасно смотрится на ногтях, но и зрительно сужает и удлиняет ногтевую пластину, делая пальчики более изящными. Второй вариант – с горизонтальными половинками – больше напоминает классический френч. Главное отличие в том, что яркий "кончик" в этом варианте занимает большую часть ногтя.

Дизайн, как мы уже говорили, может быть абсолютно любым – все зависит от вашего вкуса. Вы можете выбрать однотонный лак или совместить сразу несколько цветов, добавить какую-то абстракцию, флористический узор или анималистический принт. Красиво будут смотреться и геометрические фигуры, и всевозможные орнаменты.

Напомним, что в этом году в супертренды весны-лета врывается леопардовый принт. Анималистическая окраска остается на пике тенденций и не теряет своей актуальности.