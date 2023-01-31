Леопардовый принт - супертренд весны-лета 2023: как носить его стильно (фото)

Анималистическая расцветка остается на пике тенденций

Леопардовый принт любят многие, особенно это стало ясно после флешмоба #freetheleopards в сети. Тренды сезона весна-лето этого года говорят о том, что анималистическая расцветка не собирается сбавлять своих позиций, а все больше становится популярной.

О том, как носить леопард, рассказывает блог о стиле pumpyourstyle.studio в Инстаграм. По словам стилистов, анималистический принт стал одним из основных трендов сезона весна-лето 2023 года. Не стоит думать, что это вульгарная или слишком активная расцветка. В блоге уверяют, что с леопардовым орнаментом можно с легкостью создать современные образы, отличающиеся своей стилизацией: элегантные, креативные или кэжуальные.

Чтобы сочетать леопардовый принт со вкусом, следуйте простым советам:

Сочетание леопарда с черным. Такой прием добавит образу элегантности.

Такой прием добавит образу элегантности. Принцип нейтрализации. Добавляйте к леопарду джинсы, бомбер или оверсайз блейзер, чтобы создать повседневные образы.

Добавляйте к леопарду джинсы, бомбер или оверсайз блейзер, чтобы создать повседневные образы. Тотал принт. Возможно, это не вариант на каждый день, однако вы улучшите образ с помощью отдельных элементов, обуви, сумки или аксессуаров.

Возможно, это не вариант на каждый день, однако вы улучшите образ с помощью отдельных элементов, обуви, сумки или аксессуаров. Леопард + яркий цвет. С одной стороны яркий цвет привлекает внимание, с другой — подчеркивает принт. Такие образы всегда смотрятся стильно и свежо.

Смелое сочетание

Очень стильные шубки

Виктория Бэкхэм показыват мастер-класс по ношению этого принта

Черный цвет уравновесит активный орнамент

Леопардовому пальто точно найдется место в весеннем гардеробе

Леопард может выглядеть весьма элегантно

Этот анималистический принт не выходит из моды

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие еще цвета и принты будут в моде этой весной. А также мы писали о главных трендах весеннего сезона.