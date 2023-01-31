Укр

Леопардовый принт - супертренд весны-лета 2023: как носить его стильно (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Леопардовый принт в моде всегда Новость обновлена 31 января 2023, 01:09
Леопардовый принт в моде всегда. Фото Bekah Allmark/pexels.com

Анималистическая расцветка остается на пике тенденций

Леопардовый принт любят многие, особенно это стало ясно после флешмоба #freetheleopards в сети. Тренды сезона весна-лето этого года говорят о том, что анималистическая расцветка не собирается сбавлять своих позиций, а все больше становится популярной.

О том, как носить леопард, рассказывает блог о стиле pumpyourstyle.studio в Инстаграм. По словам стилистов, анималистический принт стал одним из основных трендов сезона весна-лето 2023 года. Не стоит думать, что это вульгарная или слишком активная расцветка. В блоге уверяют, что с леопардовым орнаментом можно с легкостью создать современные образы, отличающиеся своей стилизацией: элегантные, креативные или кэжуальные.

Чтобы сочетать леопардовый принт со вкусом, следуйте простым советам:

  • Сочетание леопарда с черным. Такой прием добавит образу элегантности.
  • Принцип нейтрализации. Добавляйте к леопарду джинсы, бомбер или оверсайз блейзер, чтобы создать повседневные образы.
  • Тотал принт. Возможно, это не вариант на каждый день, однако вы улучшите образ с помощью отдельных элементов, обуви, сумки или аксессуаров.
  • Леопард + яркий цвет. С одной стороны яркий цвет привлекает внимание, с другой — подчеркивает принт. Такие образы всегда смотрятся стильно и свежо.
Образы с леопардовым принтом
Смелое сочетание
Образы с леопардовым принтом
Очень стильные шубки
Образы с леопардовым принтом
Виктория Бэкхэм показыват мастер-класс по ношению этого принта
Образы с леопардовым принтом
Черный цвет уравновесит активный орнамент
Образы с леопардовым принтом
Леопардовому пальто точно найдется место в весеннем гардеробе
Образы с леопардовым принтом
Леопард может выглядеть весьма элегантно
Образы с леопардовым принтом
Этот анималистический принт не выходит из моды

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие еще цвета и принты будут в моде этой весной. А также мы писали о главных трендах весеннего сезона.

Теги:
#Мода #Стиль #Леопардовый принт