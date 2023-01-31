Леопардовий принт — супертренд весни-літа 2023: як носити його стильно (фото)

Анімалістичне забарвлення залишається на піку тенденцій

Леопардовий принт любить багато хто, особливо це стало ясно після флешмобу #freetheleopards в мережі. Тренди сезону весна-літо цього року говорять про те, що анімалістичне забарвлення не збирається зменшувати своїх позицій, а все більше стає популярним.

Про те, як носити леопард, розповідає блог про стиль pumpyourstyle.studio в Інстаграм. За словами стилістів, анімалістичний принт став одним із основних трендів сезону весна-літо 2023 року. Не варто думати, що це вульгарне або занадто активне забарвлення. У блозі запевняють, що з леопардовим орнаментом можна легко створити сучасні образи, що відрізняються своєю стилізацією: елегантні, креативні або кежуальні.

Щоб поєднувати леопардовий принт зі смаком, дотримуйтесь простих порад:

Поєднання леопарду з чорним. Такий прийом додасть образу елегантності.

Такий прийом додасть образу елегантності. Принцип нейтралізації. Додайте до леопарду джинси, бомбер або оверсайз блейзер, щоб створити повсякденні образи.

Додайте до леопарду джинси, бомбер або оверсайз блейзер, щоб створити повсякденні образи. Тотал принт. Можливо, це не варіант на кожен день, однак ви покращите образ за допомогою окремих елементів, взуття, сумки чи аксесуарів.

Можливо, це не варіант на кожен день, однак ви покращите образ за допомогою окремих елементів, взуття, сумки чи аксесуарів. Леопард яскравий колір. З одного боку, яскравий колір привертає увагу, з іншого — підкреслює принт. Такі образи завжди виглядають стильно та свіжо.

Сміливе поєднання

Дуже стильні шубки

Вікторія Бекхем показує майстер-клас з носіння цього принта

Чорний колір врівноважує активний орнамент

Леопардовому пальту точно знайдеться місце у весняному гардеробі

Леопард може виглядати дуже елегантно

Цей анімалістичний принт не виходить із моди

Раніше "Телеграф" розповідав, які ще кольори та принти будуть у моді цієї весни. А також ми писали про головні тренди весняного сезону.