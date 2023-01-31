Рус

Леопардовий принт — супертренд весни-літа 2023: як носити його стильно (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Леопардовий принт у моді завжди Новина оновлена 31 січня 2023, 01:09
Леопардовий принт у моді завжди. Фото Bekah Allmark/pexels.com

Анімалістичне забарвлення залишається на піку тенденцій

Леопардовий принт любить багато хто, особливо це стало ясно після флешмобу #freetheleopards в мережі. Тренди сезону весна-літо цього року говорять про те, що анімалістичне забарвлення не збирається зменшувати своїх позицій, а все більше стає популярним.

Про те, як носити леопард, розповідає блог про стиль pumpyourstyle.studio в Інстаграм. За словами стилістів, анімалістичний принт став одним із основних трендів сезону весна-літо 2023 року. Не варто думати, що це вульгарне або занадто активне забарвлення. У блозі запевняють, що з леопардовим орнаментом можна легко створити сучасні образи, що відрізняються своєю стилізацією: елегантні, креативні або кежуальні.

Щоб поєднувати леопардовий принт зі смаком, дотримуйтесь простих порад:

  • Поєднання леопарду з чорним. Такий прийом додасть образу елегантності.
  • Принцип нейтралізації. Додайте до леопарду джинси, бомбер або оверсайз блейзер, щоб створити повсякденні образи.
  • Тотал принт. Можливо, це не варіант на кожен день, однак ви покращите образ за допомогою окремих елементів, взуття, сумки чи аксесуарів.
  • Леопард яскравий колір. З одного боку, яскравий колір привертає увагу, з іншого — підкреслює принт. Такі образи завжди виглядають стильно та свіжо.
Образи з леопардовим принтом
Сміливе поєднання
Образи з леопардовим принтом
Дуже стильні шубки
Образи з леопардовим принтом
Вікторія Бекхем показує майстер-клас з носіння цього принта
Образи з леопардовим принтом
Чорний колір врівноважує активний орнамент
Образи з леопардовим принтом
Леопардовому пальту точно знайдеться місце у весняному гардеробі
Образи з леопардовим принтом
Леопард може виглядати дуже елегантно
Образи з леопардовим принтом
Цей анімалістичний принт не виходить із моди

Раніше "Телеграф" розповідав, які ще кольори та принти будуть у моді цієї весни. А також ми писали про головні тренди весняного сезону.

Теги:
#Мода #Стиль #Леопардовий принт