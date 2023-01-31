Леопардовий принт — супертренд весни-літа 2023: як носити його стильно (фото)
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Анімалістичне забарвлення залишається на піку тенденцій
Леопардовий принт любить багато хто, особливо це стало ясно після флешмобу #freetheleopards в мережі. Тренди сезону весна-літо цього року говорять про те, що анімалістичне забарвлення не збирається зменшувати своїх позицій, а все більше стає популярним.
Про те, як носити леопард, розповідає блог про стиль pumpyourstyle.studio в Інстаграм. За словами стилістів, анімалістичний принт став одним із основних трендів сезону весна-літо 2023 року. Не варто думати, що це вульгарне або занадто активне забарвлення. У блозі запевняють, що з леопардовим орнаментом можна легко створити сучасні образи, що відрізняються своєю стилізацією: елегантні, креативні або кежуальні.
Щоб поєднувати леопардовий принт зі смаком, дотримуйтесь простих порад:
- Поєднання леопарду з чорним. Такий прийом додасть образу елегантності.
- Принцип нейтралізації. Додайте до леопарду джинси, бомбер або оверсайз блейзер, щоб створити повсякденні образи.
- Тотал принт. Можливо, це не варіант на кожен день, однак ви покращите образ за допомогою окремих елементів, взуття, сумки чи аксесуарів.
- Леопард яскравий колір. З одного боку, яскравий колір привертає увагу, з іншого — підкреслює принт. Такі образи завжди виглядають стильно та свіжо.
Раніше "Телеграф" розповідав, які ще кольори та принти будуть у моді цієї весни. А також ми писали про головні тренди весняного сезону.