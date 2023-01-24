Маст-хев весняного гардеробу: топ-5 трендів, які будуть на піку популярності у 2023 році (фото)

Розширюйте можливості свого гардероба сміливими поєднаннями

На подвір’ї ще зима, проте це не заважає трохи зазирнути у майбутнє та ознайомиться із модними трендами весняно-літнього сезону 2023 року. Сьогодні ми хочемо розповісти вам, про топ-5 трендів, без яких точно не обійтися в теплі пори року.

Стиліст Зіна Енгель у своєму модному блозі в Інстаграм зібрала всі ключові тенденції нового сезону і розповіла, на які тренди варто звернути увагу модницям навесні 2023 року. Вона зазначає, що весна та літо 2023 очікуються жіночними, зухвалими та романтичними.

Модні тренди весни-літа 2023

Сяйво та прозорість

Легкість, прозорість, грайливість — здається, саме цього зараз не вистачає в одязі та житті. Принаймні так вважають авторитетні світові дизайнери, які задають чергову модну тенденцію на повітряні тканини і невагомий одяг.

Косуха

Байкерська куртка на косій блискавці вже давно утвердилася як базовий гардероб модниць. У новому сезоні дизайнери пропонують як розслаблені оверсайз моделі, так і лаконічні укорочені варіанти.

Оверсайз денім

Денім явно не збирається здавати позиції — він стабільно входить до трійки наймодніших тканин 2023 року. Джинсові куртки оверсайз у новому сезоні займають свою яскраву нішу серед гіпер-піджаків або сорочок-жакетів.

Анімалістичний принт

Спокусливий жіночий образ цього сезону – це модні поєднання з хижим принтом в одязі. Модне анімалістичне забарвлення піддалося різним експериментам дизайнерів цього сезону. Натуральне забарвлення вирішили змішати із яскравими фарбами, отримавши дуже оригінальні та незвичайні варіанти.

Бахрома

Дизайнери націлилися перевернути ваше уявлення про бахрому як символ "епохи джазу" або "дикого Заходу". Ковбої та світські левиці відходять на другий план, адже у справу вступає бахрома нового порядку, натхненна ритмами фламенко та сальси.

Раніше стилісти розповіли, як грамотно складати базовий гардероб. Варто ознайомитись з прикладами того, як із мінімумом речей створити безліч стильних образів на кожен день.