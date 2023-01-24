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Маст-хев весняного гардеробу: топ-5 трендів, які будуть на піку популярності у 2023 році (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Модні тренди весни-літа 2023 Новина оновлена 24 січня 2023, 11:04
Модні тренди весни-літа 2023. Фото pexels.com

Розширюйте можливості свого гардероба сміливими поєднаннями

На подвір’ї ще зима, проте це не заважає трохи зазирнути у майбутнє та ознайомиться із модними трендами весняно-літнього сезону 2023 року. Сьогодні ми хочемо розповісти вам, про топ-5 трендів, без яких точно не обійтися в теплі пори року.

Стиліст Зіна Енгель у своєму модному блозі в Інстаграм зібрала всі ключові тенденції нового сезону і розповіла, на які тренди варто звернути увагу модницям навесні 2023 року. Вона зазначає, що весна та літо 2023 очікуються жіночними, зухвалими та романтичними.

Модні тренди весни-літа 2023

  • Сяйво та прозорість

Легкість, прозорість, грайливість — здається, саме цього зараз не вистачає в одязі та житті. Принаймні так вважають авторитетні світові дизайнери, які задають чергову модну тенденцію на повітряні тканини і невагомий одяг.

Модні тренди весни-літа 2023 — прозорість
  • Косуха

Байкерська куртка на косій блискавці вже давно утвердилася як базовий гардероб модниць. У новому сезоні дизайнери пропонують як розслаблені оверсайз моделі, так і лаконічні укорочені варіанти.

Модні тренди весни-літа 2023 — косухи
  • Оверсайз денім

Денім явно не збирається здавати позиції — він стабільно входить до трійки наймодніших тканин 2023 року. Джинсові куртки оверсайз у новому сезоні займають свою яскраву нішу серед гіпер-піджаків або сорочок-жакетів.

Модні тренди весни-літа 2023 — оверсайз денім
  • Анімалістичний принт

Спокусливий жіночий образ цього сезону – це модні поєднання з хижим принтом в одязі. Модне анімалістичне забарвлення піддалося різним експериментам дизайнерів цього сезону. Натуральне забарвлення вирішили змішати із яскравими фарбами, отримавши дуже оригінальні та незвичайні варіанти.

Модні тренди весни-літа 2023 — анімалістичний принт
  • Бахрома

Дизайнери націлилися перевернути ваше уявлення про бахрому як символ "епохи джазу" або "дикого Заходу". Ковбої та світські левиці відходять на другий план, адже у справу вступає бахрома нового порядку, натхненна ритмами фламенко та сальси.

Модні тренди весни-літа 2023 — бахрома

Раніше стилісти розповіли, як грамотно складати базовий гардероб. Варто ознайомитись з прикладами того, як із мінімумом речей створити безліч стильних образів на кожен день.

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#Мода #Жіноча мода #Стиль