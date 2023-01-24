Маст-хев весняного гардеробу: топ-5 трендів, які будуть на піку популярності у 2023 році (фото)
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Розширюйте можливості свого гардероба сміливими поєднаннями
На подвір’ї ще зима, проте це не заважає трохи зазирнути у майбутнє та ознайомиться із модними трендами весняно-літнього сезону 2023 року. Сьогодні ми хочемо розповісти вам, про топ-5 трендів, без яких точно не обійтися в теплі пори року.
Стиліст Зіна Енгель у своєму модному блозі в Інстаграм зібрала всі ключові тенденції нового сезону і розповіла, на які тренди варто звернути увагу модницям навесні 2023 року. Вона зазначає, що весна та літо 2023 очікуються жіночними, зухвалими та романтичними.
Модні тренди весни-літа 2023
- Сяйво та прозорість
Легкість, прозорість, грайливість — здається, саме цього зараз не вистачає в одязі та житті. Принаймні так вважають авторитетні світові дизайнери, які задають чергову модну тенденцію на повітряні тканини і невагомий одяг.
- Косуха
Байкерська куртка на косій блискавці вже давно утвердилася як базовий гардероб модниць. У новому сезоні дизайнери пропонують як розслаблені оверсайз моделі, так і лаконічні укорочені варіанти.
- Оверсайз денім
Денім явно не збирається здавати позиції — він стабільно входить до трійки наймодніших тканин 2023 року. Джинсові куртки оверсайз у новому сезоні займають свою яскраву нішу серед гіпер-піджаків або сорочок-жакетів.
- Анімалістичний принт
Спокусливий жіночий образ цього сезону – це модні поєднання з хижим принтом в одязі. Модне анімалістичне забарвлення піддалося різним експериментам дизайнерів цього сезону. Натуральне забарвлення вирішили змішати із яскравими фарбами, отримавши дуже оригінальні та незвичайні варіанти.
- Бахрома
Дизайнери націлилися перевернути ваше уявлення про бахрому як символ "епохи джазу" або "дикого Заходу". Ковбої та світські левиці відходять на другий план, адже у справу вступає бахрома нового порядку, натхненна ритмами фламенко та сальси.
Раніше стилісти розповіли, як грамотно складати базовий гардероб. Варто ознайомитись з прикладами того, як із мінімумом речей створити безліч стильних образів на кожен день.