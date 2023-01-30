Total-denim лук — писк 2023 року: трендові джинсові речі, які обов’язково мають бути в гардеробі кожної модниці (фото)

Не обмежуйте себе лише джинсовими штанами

Джинсовий одяг всіляких фасонів і квітів залишається в тренді і на 2023 рік, проте рамки його правління тепер розширюються. Якщо ви любителька деніму, тоді ви прийшли за адресою. Далі ми розповімо, на які джинсові речі варто звернути увагу у 2023 році.

Як зазначає стиліст під ніком modeis.me у блозі в Інстаграм, у весняних колекціях багатьох іменитих дизайнерів та модних будинків денім був присутній. Модно з упевненістю сказати, що тренд на total-denim впевнено перейшов із минулого року у 2023 та ще й із "модифікаціями".

Як носити джинс у 2023 році

Класичне поєднання оверсайз-сорочки та джинсів на три розміри більше залишається актуальним, але подіумні образи переконують нас звернути увагу на джинсові сукні, комбінезони та, звичайно, спідниці довжини максі. Якщо все це вже є у вашому гардеробі, то настав час придивитися до тренчів і кроп-топів з деніму.

Також ще один образ, який даремно вважається недооціненим, – чорна total-denim цибуля. Це саме той випадок, коли дві класики вдало поєднуються.

Раніше стилісти розповіли, як грамотно складати базовий гардероб. Потрібно ознайомитися з прикладами того, як з мінімумом речей створити безліч стильних образів на кожен день.