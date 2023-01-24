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Які кольори і принти будуть у моді навесні й улітку цього року: стилістка розкрила всі карти (фото)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Від різноманітності трендів у новому сезоні розбігатимуться очі Новина оновлена 24 січня 2023, 20:44
Від різноманітності трендів у новому сезоні розбігатимуться очі. Фото Liza Summer/pexels.com

Дизайнери порадували великою кількістю приємних відтінків і цікавих кольорів

Головним тоном 2023 року став Viva Magenta, який відмінно впишеться в луки в будь-яку пору року. А ось для сезону весна-літа є свій топ актуальних відтінків і принтів. Підбирати колір одягу, взуття й аксесуарів слід залежно від вашого індивідуального стилю, але дізнатися про останні тенденції ніколи не зашкодить.

Про те, які кольори та принти будуть у моді навесні й улітку 2023 року, розповідає українська стилістка Ната Москаленко у своєму блозі в Instagram. За її словами, у колекціях дизайнерів на весняно-осінній період домінує одразу кілька відтінків і типів забарвлення. Тож сміливо підбирайте те, що подобається саме вам, і освіжайте свій гардероб на теплу пору року.

Так, дизайнери пропонують нам яскраві райдужні відтінки. Серед головних кольорів весни та літа 2023 року:

  • ягідний рожевий,
  • соковитий зелений,
  • ніжний блакитний,
  • сонячний жовтий.

Рекомендується носити ці кольори в монохромах, а також поєднувати з ахроматичним сірим. Актуальними залишаються чорні та білі тотал-луки, додає Наталя.

Щодо принтів, то їх теж буде велика різноманітність. У топ принтів сезону весна-літа цього року потрапили:

  • екзотичні квіти,
  • чорно-білий горох (polka dot),
  • акцентні анімалістичні принти,
  • абстракція,
  • вічна смужка,
  • газетні принти,
  • написи,
  • лого

Також стилістка окремо відзначила новий тренд на перфоровані тканини. На її думку, ця тенденція виглядає дуже свіжо та красиво.

Образи у модних кольорах 2023 року
Рожевий чи зелений — вибір за вами
Образи у чорних та сірих кольорах
Монохромні образи – хіт сезону
Образи у білих та блакитних тонах
Актуальний як білий, так і блакитний колір
Модні принти у 2023 році
Принти на будь-який смак
Образи з перфорованими речами
Перфорація знову популярна
Модні принти 2023 року
Традиційні принти залишаються в моді

Раніше "Телеграф" розповідав, які поєднання кольорів актуальні у 2023 році. Стилістка дала невелику шпаргалку, яка допоможе комбінувати різні відтінки в одному образі зі смаком.

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#Мода #Стиль