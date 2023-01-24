Які кольори і принти будуть у моді навесні й улітку цього року: стилістка розкрила всі карти (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Дизайнери порадували великою кількістю приємних відтінків і цікавих кольорів
Головним тоном 2023 року став Viva Magenta, який відмінно впишеться в луки в будь-яку пору року. А ось для сезону весна-літа є свій топ актуальних відтінків і принтів. Підбирати колір одягу, взуття й аксесуарів слід залежно від вашого індивідуального стилю, але дізнатися про останні тенденції ніколи не зашкодить.
Про те, які кольори та принти будуть у моді навесні й улітку 2023 року, розповідає українська стилістка Ната Москаленко у своєму блозі в Instagram. За її словами, у колекціях дизайнерів на весняно-осінній період домінує одразу кілька відтінків і типів забарвлення. Тож сміливо підбирайте те, що подобається саме вам, і освіжайте свій гардероб на теплу пору року.
Так, дизайнери пропонують нам яскраві райдужні відтінки. Серед головних кольорів весни та літа 2023 року:
- ягідний рожевий,
- соковитий зелений,
- ніжний блакитний,
- сонячний жовтий.
Рекомендується носити ці кольори в монохромах, а також поєднувати з ахроматичним сірим. Актуальними залишаються чорні та білі тотал-луки, додає Наталя.
Щодо принтів, то їх теж буде велика різноманітність. У топ принтів сезону весна-літа цього року потрапили:
- екзотичні квіти,
- чорно-білий горох (polka dot),
- акцентні анімалістичні принти,
- абстракція,
- вічна смужка,
- газетні принти,
- написи,
- лого
Також стилістка окремо відзначила новий тренд на перфоровані тканини. На її думку, ця тенденція виглядає дуже свіжо та красиво.
Раніше "Телеграф" розповідав, які поєднання кольорів актуальні у 2023 році. Стилістка дала невелику шпаргалку, яка допоможе комбінувати різні відтінки в одному образі зі смаком.