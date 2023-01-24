Які кольори і принти будуть у моді навесні й улітку цього року: стилістка розкрила всі карти (фото)

Дизайнери порадували великою кількістю приємних відтінків і цікавих кольорів

Головним тоном 2023 року став Viva Magenta, який відмінно впишеться в луки в будь-яку пору року. А ось для сезону весна-літа є свій топ актуальних відтінків і принтів. Підбирати колір одягу, взуття й аксесуарів слід залежно від вашого індивідуального стилю, але дізнатися про останні тенденції ніколи не зашкодить.

Про те, які кольори та принти будуть у моді навесні й улітку 2023 року, розповідає українська стилістка Ната Москаленко у своєму блозі в Instagram. За її словами, у колекціях дизайнерів на весняно-осінній період домінує одразу кілька відтінків і типів забарвлення. Тож сміливо підбирайте те, що подобається саме вам, і освіжайте свій гардероб на теплу пору року.

Так, дизайнери пропонують нам яскраві райдужні відтінки. Серед головних кольорів весни та літа 2023 року:

ягідний рожевий,

соковитий зелений,

ніжний блакитний,

сонячний жовтий.

Рекомендується носити ці кольори в монохромах, а також поєднувати з ахроматичним сірим. Актуальними залишаються чорні та білі тотал-луки, додає Наталя.

Щодо принтів, то їх теж буде велика різноманітність. У топ принтів сезону весна-літа цього року потрапили:

екзотичні квіти,

чорно-білий горох (polka dot),

акцентні анімалістичні принти,

абстракція,

вічна смужка,

газетні принти,

написи,

лого

Також стилістка окремо відзначила новий тренд на перфоровані тканини. На її думку, ця тенденція виглядає дуже свіжо та красиво.

Рожевий чи зелений — вибір за вами

Монохромні образи – хіт сезону

Актуальний як білий, так і блакитний колір

Принти на будь-який смак

Перфорація знову популярна

Традиційні принти залишаються в моді

Раніше "Телеграф" розповідав, які поєднання кольорів актуальні у 2023 році. Стилістка дала невелику шпаргалку, яка допоможе комбінувати різні відтінки в одному образі зі смаком.