Манікюр "багатої жінки": стильні ідеї нейл-дизайну, які обирають успішні леді (фото)

"Багатий" манікюр зовсім не означає, то потрібно наліпити всього і більше

Гарні, доглянуті руки – це запорука успішного образу. На щастя, сучасні технології та різноманітність майстрів, технік та різних кольорів та відтінків не обмежують модниць у виборі нейл-дизайну. Однак кожна дівчина повинна пам’ятати, що її манікюр може багато про неї розповісти, приміром, про її низьку самооцінку, або, навпаки, тільки збільшить її статус.

Сьогодні ми якраз і хочемо поговорити про "дорогий і багатий" манікюр. Відразу зазначимо, це не той, який коштує дорого чи блищить усім золотом світу. Щобільше, найчастіше це досить мінімалістичний дизайн та непомітний колір, пише Ukr.Media.

Манікюр "багатої жінки": ідеї дизайну нігтів

Перше, на що потрібно звернути увагу, — це правильний вибір відтінку. Головне правило манікюру "багатої жінки" — це натуральність. Це можуть бути всі види натурального рожевого або беж, але тільки той, який не буде темнішим за вашу шкіру, інакше є ризик надати шкірі рук втомлений вигляд. Молочний відтінок також вітається. Головне, не захоплюйтесь контрастним дизайном.

Про стрази, об’ємний декор і тим більше нейл-пірсинг доведеться забути.

"Багатий" манікюр також можна прикрасити легким мерехтливим дизайном. Це може бути також місячний манікюр з природним відтінком та шимерною лункою. Крім того, можна експериментувати з геометрією на нігтях, але не надто складною.

Що стосується довжини та форми нігтя – бажано зупинитися на середній довжині, а форму – м’який квадрат та мигдаль. Стилети та "балеринки" виключені.

Якщо вам хочеться більш насиченого кольору — цілком допускаються соковиті відтінки: бордо, класичний червоний, хакі, в деяких випадках можна ризикнути і вибрати чорний колір. Також допускається чорний з фіолетовими та червоними переливами.

Раніше ми розповідали, які варіанти манікюру вибрати на короткі нігті. "Телеграф" зібрав вам трендові ідеї на будь-який смак — надихайтеся і будьте щасливі.