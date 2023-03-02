Маникюр "богатой женщины": стильные идеи нейл-дизайна, которые выбирают успешные леди (фото)

"Богатый" маникюр совсем не значит, то нужно налепить всего и побольше

Красивые, ухоженные руки — это залог успешного образа. К счастью, современные технологии и разнообразие мастеров, техник и различных цветов и оттенков не ограничивают модниц в выборе нейл-дизайна. Однако каждая девушка должна помнить, что ее маникюр может многое о ней рассказать, к примеру, о ее низкой самооценке, или наоборот только увеличит ее статус.

Сегодня мы как раз и хотим поговорить о "дорогом и богатом" маникюре. Сразу отметим, это не тот, который стоит дорого или блестит всем золотом мира. Более того, чаще всего это достаточно минималистичный дизайн и неброский цвет, пишет Ukr.Media.

Маникюр "богатой женщины": идеи дизайна ногтей

Первое на что нужно обратить внимание — это правильный выбор оттенка. Главное правило маникюра "богатой женщины" — это натуральность. Это могут быть все виды натурального розового или беж, но только тот, который не будет темнее вашей кожи, иначе есть риск придать коже рук уставший вид. Молочный оттенок также приветствуется. Главное, не увлекайтесь контрастным дизайном.

О стразах, объемном декоре и тем более нейл-пирсинге придется забыть.

"Богатый" маникюр также можно украсить легким мерцающим дизайном. Это может быть также лунный маникюр с естественным оттенком и шиммерной лункой. Кроме того, можно экспериментировать с геометрией на ногтях, но не слишком сложной.

Что касается длины и формы ногтя — желательно остановиться на средней длине, а форму – мягкий квадрат и миндаль. Стилеты и "балеринки" исключены.

Если вам хочется более насыщенного цвета — вполне допускаются сочные оттенки: бордо, классический красный, хаки, в некоторых случаях можно рискнуть и выбрать черный цвет. Также допускается черный с фиолетовыми и красными переливами.

Раньше мы рассказывали, какие варианты маникюра выбрать на короткие ногти. "Телеграф" собрал для вас трендовые идеи на любой вкус – вдохновляйтесь и будьте счастливы.