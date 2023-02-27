Такий манікюр видає низьку самооцінку: дизайни нігтів, яких слід уникати (фото)

"Дорого-багато" — це не про достаток, і явно не про стильний манікюр

Красиві, доглянуті руки із стильним манікюром – це одна з важливих складових привабливого та ефектного образу кожної жінки. Однак при виборі дизайну нігтів головне "не переборщити".

Смаки у всіх різні, і ніхто не каже, що потрібно робити лише один дизайн або вибирати певний колір, проте варто пам’ятати, що є деякі види манікюру, які здешевлюють образ і вважаються застарілими. Щобільше, такі дизайни можуть повідомити і про низьку самооцінку їхньої володарки, повідомляє Ukr.Media.

Антитренди манікюру 2023

Надмірно яскраві кольори

Яскравий манікюр – це стильно, але якщо вибрати правильний та стильний відтінок. Наприклад, кислотні відтінки виглядають зухвало, але не надають образу елегантності, роблячи його дешевим і актуальним.

Блиск та стрази

Велика кількість страз та блискіток здешевлює манікюр. У моді лаконічні дизайни та спокійні відтінки.

Перевантаження деталями

Не потрібно ліпити на нігтях різні "твір мистецтва", адже велика кількість деталей і візерунків виглядає старомодно і частково безглуздо.

Раніше ми розповідали про трендові ідеї відповідного всім молочного манікюру. У нашій добірці чимало варіантів, тож кожна модниця обов’язково знайде щось собі до душі.