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Такий манікюр видає низьку самооцінку: дизайни нігтів, яких слід уникати (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Антитренди манікюру 2023 Новина оновлена 27 лютого 2023, 13:12
Антитренди манікюру 2023. Фото pexels.com

"Дорого-багато" — це не про достаток, і явно не про стильний манікюр

Красиві, доглянуті руки із стильним манікюром – це одна з важливих складових привабливого та ефектного образу кожної жінки. Однак при виборі дизайну нігтів головне "не переборщити".

Смаки у всіх різні, і ніхто не каже, що потрібно робити лише один дизайн або вибирати певний колір, проте варто пам’ятати, що є деякі види манікюру, які здешевлюють образ і вважаються застарілими. Щобільше, такі дизайни можуть повідомити і про низьку самооцінку їхньої володарки, повідомляє Ukr.Media.

Антитренди манікюру 2023

  • Надмірно яскраві кольори

Яскравий манікюр – це стильно, але якщо вибрати правильний та стильний відтінок. Наприклад, кислотні відтінки виглядають зухвало, але не надають образу елегантності, роблячи його дешевим і актуальним.

Антитренди манікюру 2023
Антитренди манікюру 2023
Антитренди манікюру 2023
  • Блиск та стрази

Велика кількість страз та блискіток здешевлює манікюр. У моді лаконічні дизайни та спокійні відтінки.

Антитренди манікюру 2023
Антитренди манікюру 2023
Антитренди манікюру 2023
  • Перевантаження деталями

Не потрібно ліпити на нігтях різні "твір мистецтва", адже велика кількість деталей і візерунків виглядає старомодно і частково безглуздо.

Антитренди манікюру 2023
Антитренди манікюру 2023
Антитренди манікюру 2023

Раніше ми розповідали про трендові ідеї відповідного всім молочного манікюру. У нашій добірці чимало варіантів, тож кожна модниця обов’язково знайде щось собі до душі.

Теги:
#Манікюр #Тренди #Антітренд