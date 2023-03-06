Коли сіяти редис і чим удобрювати рослину: секрети гарного врожаю

Завдяки підгодівлі ви виростите великі та смачні плоди редису

Багато дачників вже зайнялися вирощуванням ранніх сортів культур. Навесні сіють і редиску. Щоб отримати добрий урожай, важливо врахувати невеликі рекомендації.

Про секрети вирощування редису розповідає "Зелена садиба". Прості правила догляду за цією культурою допоможуть зміцнити рослину і уникнути хвороб.

Коренеплод має досить короткий вегетаційний період, тобто врожай є можливість отримати вже через 25-40 днів після сходів насіння. Редиску сіють разом із ранніми культурами, якщо використовуєте агроволокно, починаючи з весни і аж до червня.

Коли сіяти навесні редис? Щоб насіння проросло, необхідна температура на рівні 2-3 градусів тепла. Крім того, овоч непогано справляється із заморозками до 3 градусів зі знаком "мінус". Оптимальна температура для вирощування редису – 16-18 градусів вище за нуль.

При посіві редиски робіть рядки на відстані 8-10 см. Як тільки з’явиться перший лист — потрібно прорідити рослини, залишаючи між ними приблизно по 4 см. Крім того, не варто садити редис занадто глибоко (оптимальна відстань від поверхні землі — 1-2 см ).

Чим удобрювати редис:

Якщо бадилля пожовтіло — рослинам не вистачає азоту. Використовуйте для підживлення настій із курячого посліду чи коров’яку або комплексне мінеральне добриво.

Якщо погана зав’язь – мало калію у ґрунті. Внесіть калійні мінеральні добрива, альтернатива — деревний попіл (посипте землю чи полийте рослини настоєм попелу).

Крім того, не забувайте про поливання культури. Якщо дощів немає, то слід "поїти" редис двічі на день вранці та ввечері. Саме дефіцит поливу може призвести до того, що плоди будуть гірчити.

Раніше "Телеграф" розповідав, на яку глибину треба сіяти найпопулярніші культури на розсаду. А ще ми писали, як проростити якісне насіння.