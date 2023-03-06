Землю накриє потужна магнітна буря: названо небезпечні дати у березні

Магнітна буря буде різної інтенсивності протягом кількох днів

У березні Землю накриють декілька затяжних магнітних бур. Одна з них стане найпотужнішою цього місяця та загалом останнім часом. Вона триватиме кілька днів.

Про це повідомили на сайті Мeteoagent, який складає онлайн-прогноз за допомогою інформації із супутникових систем NOAA, TESIS та наукових міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі.

Так, згідно з прогнозами, після затяжної магнітної бурі з 19 по 21 березня, вже за кілька днів сонячна активність стане ще сильнішою. У період 26 та 27 числа очікується магнітна буря сильної потужності (К-індекс 7 та К-індекс 6).

Найбільше вона проявить себе першого дня, коли інтенсивність буде 7 балів, а вже другого дня знизиться до 6-ти. Варто зазначити, що за останній місяць інтенсивність магнітних бур не була вищою за 5 балів.

Для довідки: магнітна буря – це збурення геомагнітного поля Землі тривалістю від кількох годин до кількох діб. Буря може позначатися на поведінці тварин і навіть виводити з ладу електронну техніку. Крім того, метеозалежні люди цими днями можуть відчувати погіршення самопочуття.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що наступна найближча магнітна буря в березні накриє Землю в середині місяця. У цей день активність на Сонці буде середньої потужності.