Хороші та погані "сусіди" для томатів на городі: що радять досвідчені дачники

Щоб помідори менше хворіли, не варто розміщувати поруч із ними деякі культури

Дачники вже зайнялися підготовкою до вирощування томатів, адже вже навесні можна сіяти насіння на розсаду. Тоді як при висадці у відкритий ґрунт важливо пам’ятати про "сусідів": не кожна культура добре вживається з помідорами на городі.

Є умовно хороші та погані рослини, які ви можете розмістити біля грядок із томатами на городі. Якщо вибрати невдалого сусіда, то культура може частіше хворіти, розповідає матеріал "Зеленої садиби".

Якщо ви плануєте отримати багатий урожай помідорів, то відмовтеся від висадки біля майбутніх кущів із плодами деяких рослин. Ті ж баклажани чи картопля можуть "ділитися" з томатами як шкідниками, так і хворобами. Тоді як кріп по сусідству із помідорами може негативно вплинути на смакові властивості плодів.

Що не можна садити поряд із помідорами на городі:

Баклажан;

Картопля;

Огірок;

Кукурудза;

Кріп;

Аніс;

Фенхель;

Брокколі;

Кольорова капуста.

Які рослини можна садити біля грядок томатів на ділянці:

Бобові;

Цибуля;

Часник;

Ранні сорти качанної капусти;

Редиска;

Морква;

Пастернак;

Буряк;

Гарбуз;

Спаржа;

Селера.

Досвідчені дачники висаджують неподалік томатів декоративні рослини. Квіти заманюють запилювачів, що добре вплине на майбутній урожай. Це можуть бути як однорічні, так і багаторічні варіанти: календула, чорнобривці, настурція, айстра або лаванда.

Крім того, сміливо "заселяйте" поряд з томатами зелень: шпинат, щавель, латук, руколу, скоростиглий крес. Також не зашкодять урожаю помідорів такі сусіди, як петрушка, м’ята, чебрець, базилік, орегано, шавлій.

А ось деякі рослини навіть допоможуть захистити томати від шкідників, наприклад, кропива, любисток та огіркова трава. Також чудові сидерати-помічники — гірчиця, злакові, ріпак.

Не бійтеся і нестандартних "сусідів" для помідорів. Дачники рекомендують розміщувати поруч суницю, полуницю, дині, кавуни, смородину й аґрус.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виростити помідори, щоб вони були солодкими. А ще ми писали, якою пряністю зміцнити розсаду томатів.