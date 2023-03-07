Чи потрібно "стригти" полуницю навесні: поради, які збільшать ваш урожай у кілька разів

За правильний догляд рослина віддячить вам щедрим урожаєм

Настала весна, і земля потроху починає прокидатися від зимових морозів. А це означає, що тепер у дачників з’явиться багато роботи, адже настав час готуватися до нового сезону. І сьогодні ми хочемо поговорити з вами про полуницю і правильний весняний догляд за нею.

Багато дачників мають на своїх ділянках полуницю, адже цю смачну вітамінну ягоду люблять усі. Попри те, що основні роботи з догляду за рослиною проводять восени, наприклад, обрізають листя, деякі городники повторюють процедуру і навесні, пише prostoway. Чи потрібно це робити?

Чи потрібно стригти полуницю навесні

Перше, що потрібно визначити, для чого проводиться обрізка полуниці. Ця процедура потрібна для того, щоб омолодити кущ і видалити пошкоджене листя. Оскільки зиму деяке листя могли не перезимувати, то цілком логічно їх видалити, якщо звичайно ж ви хочете отримати хороший урожай.

Також обрізка проводиться і для профілактики поширення бактеріальних та грибкових захворювань, і комах-шкідників, що зимують.

Коли обрізати полуницю навесні

Обрізка проводиться як тільки розтане сніг і трохи підсохне ґрунт, щоб легше пересуватися по грядці. Після обрізки залишаться лише нирки та зелене листя. Проводьте процедуру дуже обережно, щоб обрізаючи старе листя, ви не пошкодили квітконоси.

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