Смачні та соковиті котлети за незвичайним рецептом: саме такі раніше готували наші бабусі
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Ніжні та соковиті, запашні ситні котлети з рум'яною скоринкою — точно такі ж, як у дитинстві
Домашні котлети — те, чим завжди хочеться поласувати. Мало хто може від них відмовитись, приїжджаючи в гості до мами чи бабусі. І це при тому, що у багатьох бабусь саме котлетки — коронна страва, рецепт якої зберігається у таємниці під сімома замками. Приготувати такі ж ніжні, соковиті та ароматні котлети не так вже й просто і справа тут не лише в самому рецепті, а й в тому, що наші бабці "набивали руку" роками, експериментуючи з інгредієнтами та пропорціями.
Втім, ви теж можете стати майстром у цій справі. А почати все ж варто саме з правильного рецепта. Одним із найкращих ділиться сайт "Доброта".
Інгредієнти:
- фарш (будь-який) — 600 г
- чорний мелений перець — ½ ч.л.
- цибуля — 100 г
- кам’яна сіль — 1 ч.л.
- картопля — 150 г
- вода — 100 мл
- часник (свіжий) — 4 зубчики
- молоко — 100 мл
- білий хліб — 80 г
- домашній майонез — 80 г
Приготування:
- Дрібно нарізаємо цибулю, додаємо її до фаршу і все гарно перемішуємо.
- Тоді пропускаємо часник через прес і теж додаємо до фаршу. Ще раз все перемішуємо.
- Зрізаємо з хліба скоринки, перекладаємо м’якуш у глибоку миску й заливаємо молоком. Залишаємо на деякий час, щоб хліб увібрав молоко.
- Натираємо на тертці з маленькими зубчиками картоплю і додаємо її до фаршу. Туди ж переміщаємо хлібний м’якуш, майонез, сіль і перець.
- Тепер цю масу треба добре вимішати руками і відбити, щоб фарш наситився киснем. А після цього накриваємо його харчовою плівкою та ставимо у холодильник на 30 хв.
- Через вказаний час дістаємо фарш і формуємо котлети. Панірування до них не потрібно.
- Готуються ці смачні бабусині котлетки у духовці: поміщаємо їх на деко, попередньо застелене пергаментним папером, й відправляємо готуватися на 10 хв при 210 градусах.
- Після цього потрібно дістати деко й додати воду. Відправляємо котлети назад у духовку ще на 30 хв.
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