Смачні та соковиті котлети за незвичайним рецептом: саме такі раніше готували наші бабусі

Ніжні та соковиті, запашні ситні котлети з рум'яною скоринкою — точно такі ж, як у дитинстві

Домашні котлети — те, чим завжди хочеться поласувати. Мало хто може від них відмовитись, приїжджаючи в гості до мами чи бабусі. І це при тому, що у багатьох бабусь саме котлетки — коронна страва, рецепт якої зберігається у таємниці під сімома замками. Приготувати такі ж ніжні, соковиті та ароматні котлети не так вже й просто і справа тут не лише в самому рецепті, а й в тому, що наші бабці "набивали руку" роками, експериментуючи з інгредієнтами та пропорціями.

Втім, ви теж можете стати майстром у цій справі. А почати все ж варто саме з правильного рецепта. Одним із найкращих ділиться сайт "Доброта".

Інгредієнти:

фарш (будь-який) — 600 г

чорний мелений перець — ½ ч.л.

цибуля — 100 г

кам’яна сіль — 1 ч.л.

картопля — 150 г

вода — 100 мл

часник (свіжий) — 4 зубчики

молоко — 100 мл

білий хліб — 80 г

домашній майонез — 80 г

Приготування:

Дрібно нарізаємо цибулю, додаємо її до фаршу і все гарно перемішуємо. Тоді пропускаємо часник через прес і теж додаємо до фаршу. Ще раз все перемішуємо. Зрізаємо з хліба скоринки, перекладаємо м’якуш у глибоку миску й заливаємо молоком. Залишаємо на деякий час, щоб хліб увібрав молоко. Натираємо на тертці з маленькими зубчиками картоплю і додаємо її до фаршу. Туди ж переміщаємо хлібний м’якуш, майонез, сіль і перець. Тепер цю масу треба добре вимішати руками і відбити, щоб фарш наситився киснем. А після цього накриваємо його харчовою плівкою та ставимо у холодильник на 30 хв. Через вказаний час дістаємо фарш і формуємо котлети. Панірування до них не потрібно. Готуються ці смачні бабусині котлетки у духовці: поміщаємо їх на деко, попередньо застелене пергаментним папером, й відправляємо готуватися на 10 хв при 210 градусах. Після цього потрібно дістати деко й додати воду. Відправляємо котлети назад у духовку ще на 30 хв.

Раніше ми розповідали, як приготувати смачні домашні сосиски. Цей рецепт не передбачає використання яєць і борошна, тому такі вершкові сосиски зацінять навіть ті, хто на дієті. А особливо вони сподобаються дітям.