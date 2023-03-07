Якою водою поливати розсаду: неправильний вибір погубить молоді рослини

Від вашого вибору напряму залежить, наскільки сильними та здоровими будуть молоді рослини

Настав час братися за формування майбутнього врожаю. У березні можна висіювати на розсаду капусту, помідори, огірки, перець та баклажани, а також фенхель, салат, базилік, ранню редиску, селеру та інші культури.

Однак, щоб рослини виросли міцними й здоровими, на перших порах за ними потрібен особливо ретельний догляд. В першу чергу це стосується огірків і томатів, розсада яких схильна часто хворіти через брак освітлення, непідходящу температуру повітря, неякісний ґрунт тощо. Не менш важливим є і полив молодих рослинок — від якості води напряму залежатиме, наскільки міцною та здоровою буде розсада. Яку воду обирати і як її правильно підготувати, розповідає телеграм-канал "Дача. Сад та город UA".

Якою водою поливати розсаду

Легко засвоювати воду рослина зможе лише у тому випадку, якщо в ній буде низький вміст солей і різних домішок. Звідси і висновок — вода повинна бути м'якою. Ідеально підходить рідина, набрана з чистої річки або озера, або ж дощова чи тала вода.

Втім, якщо можливості набрати таку у вас немає, є один перевірений спосіб перетворити жорстку водопровідну воду у те, що нам потрібно. Для цього набираємо воду з-під крана у якусь ємність і залишаємо відстоюватися протягом 2 діб, не закриваючи тару (так вдасться позбутися від хлору). Ще один хороший варіант — бутильована вода, але, саме собою, негазована.

Якою водою не можна поливати розсаду

Під забороною кип’ячена вода. Вона точно не підійде, адже в ній не лишилося взагалі нічого поживного для рослин.

Ще один поганий варіант — невідстояна вода, набрана прямо з-під крана. Такий поспіх може призвести до загибелі молодих рослин.

Раніше ми розповідали про популярну спецію, після додавання якої розсада буде рости, як на дріжджах. Рослини після такого підживлення будуть міцнішими та більш стійкими до захворювань.