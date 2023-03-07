Як якісно очистити унітаз: несподіваний лайфхак з борошном

Всі інгредієнти для приготування очисного порошку є на кухні

Усі хочуть позбутися вапняного нальоту та жовтизни в унітазі. Для цього ми купуємо багато побутової хімії, яка нерідко підводить, змушуючи засмучуватися про дарма витрачені гроші.

Пропонуємо приготувати очисний порошок самостійно. Для цього не потрібно знати всю таблицю Менделєєва, адже все, що нам знадобиться, є на кухні. Про це пише cpykami. Ці продукти добре знезаражують, очищають і полірують унітаз.

Як відчистити унітаз від нальоту

Готуємо порошок: беремо 3 ст. л. борошна, 2 ст. л. солі та 1 ст. л. соди. Усі змішуємо. Щоб суміш краще прилипла до стінок унітаза, зволожуємо їх, спускаючи воду. Потім присипаємо суміш по поверхні. Залишаємо так на пів години, потім чистим йоржиком.

Раніше "Телеграф" писав, як позбутися жовтої смужки в унітазі. З цим способом більше не потрібно витрачатися на хімічні засоби для прибирання.