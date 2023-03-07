Одним — багатство, іншим — "привіт" із минулого: чим дивуватиме весна 2023 різних знаків Зодіаку

Найближчі три місяці будуть особливими, але не всіх зможуть порадувати однаково

Весна — час оновлення не тільки в природі, а й в житті людей. Саме на цей період багато хто планує нові проєкти та загальне перезавантаження на кшталт зміни роботи або місця проживання. Трьом знакам Зодіаку нинішня весна обіцяє допомогти з вирішенням деяких проблем — вони вже зовсім скоро спіймають удачу за хвіст і забудуть про неприємності. Але так пощастить далеко не всім.

Що готує для інших знаків Зодіаку березень, квітень і травень 2023 року, розповідає "Кава з молоком". Для кожного зі знаків найближчі три місяці будуть особливими, однак не завжди йдеться саме про хороші зміни.

ОВЕН

Овни на початку весни відчують, що повинні поділитися своїми знаннями та вміннями зі світом. Вони будуть випромінювати щирий оптимізм і демонструватимуть просто унікальний рівень емпатії. Це допоможе їм підшукати людину, над якою їм захочеться взяти шефство й навчити всього, що вони знають та вміють самі. Дуже непогана ідея, яка допоможе проявити свій талант наставника, та направити енергію у потрібне русло.

ТЕЛЕЦЬ

Зовсім скоро їм захочеться кардинальних змін і починатимуть вони з власного іміджу. Це вдалий час, аби оновити свій гардероб та зачіску, а можливо й повністю змінити стиль, неабияк здивувавши оточення. Зірки радять прислухатися до внутрішнього чуття й трохи поекспериментувати — так вдасться оновитися не тільки зовні, а й з середини, ставши більш впевненими у собі та рішучими.

БЛИЗНЮКИ

Цієї весни до вас прилетить бумеранг — якась ситуація із минулого раптово про себе нагадає, змусивши швидко приймати рішення. Перечекати не вийде, навіть не надійтеся. Вам доведеться прийняти нелегке рішення й діяти ситуативно, щоб усе налагодити. Щойно ви до цього будете готові і якщо все зробите правильно, ваше життя налагодиться і попереду буде тільки легкість та щастя. Найімовірніше, йтиметься про якесь "незакрите питання" в особистому житті, кажуть астрологи.

РАК

На Раків навесні 2023 року чекає переосмислення всього. В певний момент вони зрозуміють, що засиділися на місці і стабільність — це не завжди щось хороше. Якщо ваші знайомі зроблять цікаву пропозицію, не варто від неї відмовлятися — настав час дій, а не роздумів. Ризикніть і спробуйте те, від чого так довго ховалися. Дуже ймовірно, що цієї весни на вас чекають нові знайомства та нове джерело натхнення.

ЛЕВ

У найближчі три місяці Левам потрібно особливо уважно ставитися до власного здоров’я — є імовірність повернення старих недугів, про які вони вже давно забулися. А причина тому — перевтома. Саме тому варто трохи послабити свій напружений робочий графік. Більш того, не прикривайтеся роботою, якщо вам потрібно буде вирішити якесь нагальне питання — ви і ваше особисте життя повинні бути на першому місці, а робота — це не головне у житті, не забувайте про це. У квітні-травні дайте собі відпочити.

ДІВА

Цьому знаку незабаром теж прилетить "привіт" із минулого. Навесні цього року Дівам доведеться розплачуватись за поспішно прийняті рішення. В цей період краще утриматися від взяття кредитів та зайвого марнотратства. Якщо маєте трохи вільних коштів, краще вкладіть їх у власну справу або ж інвестуйте у перспективний проєкт.

ТЕРЕЗИ

Ось кому насправді пощастить цієї весни! Терезам у найближчі три місяці щаститиме буквально у всьому: кар’єра піде вгору (якщо це буде не нова посада, то щонайменше суттєве підвищення заробітної плати та перегляд повноважень), а на особистому фронті теж настане весна. Наприкінці травня ви можете отримати змогу кудись поїхати: в жодному разі не відмовляйтеся від такої пропозиції, бо це — ваш шанс повернутися абсолютно новою людиною.

СКОРПІОН

Початок весни нічого хорошого Скорпіонам не обіцяє: ви будете вирішувати всілякі побутові питання, які часом вимагатимуть значних вкладень. Важливо у цей період намагатися правильно розставити пріоритети, щоб не загрузнути у нескінченному потоці проблем і негараздів. Якщо буде занадто важко, відкиньте гордість і не бійтеся звертатися за допомогою до коханої людини та своїх близьких — це надійні люди, які допоможуть з усім розібратися.

СТРІЛЕЦЬ

На представників цього знака найближчим часом очікує вирішення багатьох бюрократичних питань. Це може трохи вибити їх із колії, але до завдання потрібно підійти максимально серйозно, щоб потім не довелося все переробляти. Щодо просування кар’єрними сходами, то спершу Стрільці мають намітити собі ціль і вибудувати план, а лише тоді — чекати на результати. Навесні цього року вам доведеться довести керівництву свою профпридатність і якщо все складеться добре, можливі приємні зміни та бонуси.

КОЗЕРІГ

Весною їм доведеться сповільнитися, причому у всіх сферах. Астрологи радять в цей період зайнятися розвитком своїх сильних сторін і талантів — згодом це дасть непогані результати. Поспішати зараз нікуди, тому не треба сердитись на себе і своїх близьких, все приходить у потрібний час.

ВОДОЛІЙ

Далекі подорожі та перспективні відрядження запланувала весна-2023 для Водоліїв. Ці поїздки обіцяють бути дуже успішними в плані кар’єри та саморозвитку, але можуть негативно вплинути на стосунки з близькими. Щоб усе було в порядку, згадайте про свої навички дипломата — чим менше обіцянок і конкретики, тим менше шкоди. Якщо ж доведеться приймати важке рішення, тричі подумайте над тим, що для вас важливіше.

РИБИ

З грошима Рибам найближчим часом треба бути дуже обережними. Якщо їх багато, це ще не значить, що все потрібно швиденько "спустити". Відкладіть енну суму на велику покупку, про яку довго мріяли — тоді вам не доведеться шкодувати про марно витрачені гроші. Більш того, згодом це ще й як окупиться.

Раніше ми розповідали про трьох найрозумніших знаків Зодіаку. Їхні таланти дивують усіх навколо, а життя складається настільки вдало, що іншим лишається тільки заздрити (або вчитися у них планувати свій час та віддаватися лише дійсно важливим речам).