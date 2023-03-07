Цей березень запам’ятається надовго: Землю готуються "бомбити" найпотужніші магнітні бурі — розклад

Березень обіцяє бути насиченим на магнітні бурі

Поки затяжна магнітна буря в самому розпалі на Землю вже готуються "напасти" наступні. Деякі з них будуть дуже сильними.

"Телеграф" публікує оновлений календар магнітних бур на березень 2023 року.

Коли наступний епізод геомагнітної активності

Поточна магнітна буря закінчиться 7 березня. Її змінить одноденна "сестра" середньої потужності.

Магнітні бурі у березні

19 березня 20 березня 21 березня 26 березня 27 березня

Коли найпотужніша буря у березні

У період 26 та 27 числа очікується магнітна буря сильної потужності (К-індекс 7 та К-індекс 6). Зазначимо, що вони будуть найпотужнішими за останні кілька місяців. До цього К-індекс бур не перевищував 5 балів.

Що собою представляють магнітні бурі

Магнітними бурями називають обурення геомагнітного поля нашої Землі. Їх тривалість може змінюватись від кількох годин і до кількох діб. Утворюються вони, коли з околицями нашої планети стикаються обурені потоки сонячного вітру, а потім взаємодіють із магнітосферою.

Хто може відчути на собі їхню дію

Під час активності магнітних бур, деякі метеозалежні та вагітні люди можуть відчувати головний біль, біль у ділянці серця, суглобів та спини. Крім того, обережним у ці дні необхідно бути і громадянам із хронічними захворюваннями та ослабленим імунітетом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені попередили про небезпечну активність Сонця.

Також ми повідомляли про те, що синоптик дав прогноз погоди на березень 2023 року.