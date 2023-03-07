Весняний догляд за деревами в саду: як захистити їх від шкідників та хвороб

Не забудьте побілити дерева та обробити рослини від шкідників

З настанням весни у дачників з’являється багато роботи на дільниці. У саду необхідно обприскувати рослини та провести побілку плодових дерев. Ці два важливі етапи захистять їх від шкідників і запобігають хворобам.

Про нюанси догляду за плодовими деревами навесні розповідає матеріал видання "Зелена садиба". Прості правила допоможуть отримати щедрий урожай фруктів.

Як білити дерева навесні

Весняний побілка захищає плодові дерева від шкідників та сонячних опіків. Для цього використовуйте вапно, професійну фарбу або глину з гноєм. Пам’ятайте, що потрібно білити ретельно, заповнюючи кожну тріщину: так ви дійсно створите захисний шар.

Чим обприскувати сад навесні

Коли на вулиці потеплішає до 4-6 градусів вище за нуль, можна братися за обприскування дерев. Щоб захистити рослини від шкідників, обприскуйте їх мідним або залізним купоросом (1%), бордоською сумішшю (1%), колоїдною сіркою (0,5-1%) або біопрепаратами на ваш вибір.

Раніше "Телеграф" розповідав, як доглядати за полуницею у весняний час. Важливе питання полягає в тому, стригти чи не стригти рослину.