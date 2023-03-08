Буде розміром з кулак: як посадити цибулю, щоб вона добре вродила

Хороший урожай – це коли цибулини великі, соковиті та без пекучої гіркоти.

Весна — це період, коли городникам та садівникам ніколи сидіти на місці, адже починається час посадок. Багато хто вже вирощує розсаду помідорів, огірків та капусти. Однак сьогодні ми хочемо розповісти, як правильно садити цибулю, щоб улітку отримати неймовірний урожай.

Виростити велику і не гірку цибулю — в принципі не складно, головне звернути увагу на кілька факторів перед і після його посадки, пише prostoway.

Як правильно садити цибулю

Перше – обов’язково перевіряйте свій посадковий матеріал, щоб не було пошкоджень, гнилі тощо.

Друге – для посадки цибулі потрібно вибрати сонячну ділянку з помірною вологістю. Також цибулю можна садити на місце, де зростала картопля або помідори, а також після гарбуза, огірків і кабачків. А ось часник у ролі попередника може зіпсувати ваш урожай.

Третє – правильний полив. Це дуже важлива процедура, особливо під час фази активного зростання цибулі. Завдяки поливу і формується велика цибулина. Однак приблизно за місяць до збирання врожаю потрібно організувати оптимальні природні умови для рослини, тобто додатковий полив не потрібен. Це потрібно для того, щоб земля просохла і тим самим загартувала шкаралупу.

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