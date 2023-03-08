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Жодна ягідка не постраждає: хитрощі, як відвадити птахів від вишень та черешень

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Як захистити врожай вишні та черешні від птахів. Новина оновлена 08 березня 2023, 21:46
Як захистити врожай вишні та черешні від птахів.. Фото gettyimages

"Позбутися" птахів можна підручними засобами

Садівники, які вирощують у себе в саду вишні та черешні, знають, що одним із найнебезпечніших шкідників для врожаю з цих дерев є птахи. Пернаті дуже люблять ласувати соковитими плодами ягід. Буває навіть таке, що ягоди не встигають навіть дозріти.

Виявляється, є кілька підручних засобів, які допоможуть упоратися із цією проблемою, пише prostoway. Всі вони гуманні, тому жоден птах не постраждає, як і ваш урожай.

Як захистити врожай вишні та черешні від птахів

  • Ефект шелесту — помістіть на дерево щось, що шумітиме і відволікатиме птахів. Для цього можна взяти стару касетну плівку або звичайні поліетиленові пакети.
  • Блискучі предмети на дереві – такі предмети відлякують птахів своїм блиском. На гілки можна повідомити старі комп’ютерні диски або кульки з фольги.
  • Вертушки — необов’язково купувати щось таке в магазині, адже її можна зробити із пластикової пляшки. "Засіб" крутиться на вітрі і звуком відлякуватиме птахів.
  • Укриття — якщо у вашому саду дерева ще невисокі, то врятувати їх від птахів можна просто накривши сіткою.

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#Урожай #Птахи #Сад