Жодна ягідка не постраждає: хитрощі, як відвадити птахів від вишень та черешень
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"Позбутися" птахів можна підручними засобами
Садівники, які вирощують у себе в саду вишні та черешні, знають, що одним із найнебезпечніших шкідників для врожаю з цих дерев є птахи. Пернаті дуже люблять ласувати соковитими плодами ягід. Буває навіть таке, що ягоди не встигають навіть дозріти.
Виявляється, є кілька підручних засобів, які допоможуть упоратися із цією проблемою, пише prostoway. Всі вони гуманні, тому жоден птах не постраждає, як і ваш урожай.
Як захистити врожай вишні та черешні від птахів
- Ефект шелесту — помістіть на дерево щось, що шумітиме і відволікатиме птахів. Для цього можна взяти стару касетну плівку або звичайні поліетиленові пакети.
- Блискучі предмети на дереві – такі предмети відлякують птахів своїм блиском. На гілки можна повідомити старі комп’ютерні диски або кульки з фольги.
- Вертушки — необов’язково купувати щось таке в магазині, адже її можна зробити із пластикової пляшки. "Засіб" крутиться на вітрі і звуком відлякуватиме птахів.
- Укриття — якщо у вашому саду дерева ще невисокі, то врятувати їх від птахів можна просто накривши сіткою.
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