Урожай не буде де складати: як правильно підгодовувати плодово-ягідні дерева навесні

Завдяки цим порадам, ваш сад буде захищений від шкідників і добре удобрений.

Весна – це чудова пора року, коли все починає розквітати та зеленіти. А також це основний час для робіт у саду та на городі. Якщо городні роботи — це в основному посадка розсади, то в саду роботи набагато більше, адже потрібно провести підживлення плодово-ягідних дерев.

Дуже важливо провести всі роботи вчасно, пише prostoway. Адже тільки в такому разі ви зможете отримати добрий та щедрий урожай зі своїх плодово-ягідних дерев. Що ж треба робити навесні?

Чим і коли підгодовувати дерева навесні

Насамперед потрібно відновити кількість азоту. На етапі появи зеленого листя потрібно внести добрива, що стимулюють збільшення кількості азоту у ґрунті.

Пізніше, коли почнуть розпускатись нирки, слід внести сечовину у пропорції 50 г на 10 л води. На кожен квадратний метр підливають по пів відра.

Також потрібно внести розчин аміачної селітри. Пропорція складає 40-50 г на 10 л рідини. Аміачну селітру можна замінити пташиним послідом (пропорція 1:20) або зробити розчин із гною (1:10).

Крім підживлення кореневої системи, також не завадить провести обприскування розчином сечовини. Для яблунь використовують розчин у пропорції 25 г на 10 л води, а груш – 10-20 г на 10 л рідини. Для вишень, слив, черешні, абрикосів більша пропорція – 40 г сечовини на 10 л води.

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