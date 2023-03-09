Універсальне тісто на пиріжки: кума довго не хотіла "видавати" цей рецепт

З таким тістом можна приготувати практично будь-що

Приготувати смачні пиріжки дуже легко, якщо маєте простий перевірений рецепт. Таким зазвичай можуть поділитися наші бабусі, адже вони на своє життя перепробували їх чимало.

Однак часом здивувати своїми кулінарними пізнаннями можуть не тільки вони. Дуже простий рецепт тіста на пиріжки під назвою "Універсальний", наприклад, пропонує сайт "Школа Життя". Він чудово підходить і для пирогів, і для пончиків, і для пиріжків. Також з нього виходять прекрасні хачапурі, запевняє кума.

Інгредієнти:

Борошно – 600 г

Молоко – 400 мл

Дріжджі сирі – 40 г

Цукор – 1 ст.л.

Сіль – 1 ч.л

Кефір – 100 мл

Олія – 60 мл

Приготування:

У миску просіюємо борошно і додаємо сіль, цукор, свіжі сирі дріжджі (їх можна замінити й сухими, але тоді береться всього 10 г). Все гарно перемішуємо. Вливаємо кефір та підігріте молоко. Починаємо замішувати тісто — спершу у мисці, а пізніше перекладаємо його на стіл. Щойно воно почне липнути до рук, поступово додаємо соняшникову олію та добре вимішуємо. Накриваємо тісто мискою і залишаємо на 20 хв. Після цього обминаємо його і кладемо у миску. Закриваємо її харчовою плівкою і чекаємо, поки об’єм тіста збільшиться у 2-3 рази.

От і все — можете начиняти майбутні пиріжки, хачапурі або пиріг і відправляти його запікатися або ж смажитися на сковороді. Страви з цього тіста виходять дуже пухкими та ніжними і не черствіють навіть на наступний день.

Раніше ми розповідали, як всього за 15 хв приготувати ліниві пиріжки з яйцями та цибулею. Цей рецепт стане в пригоді, якщо у вас зовсім немає бажання особливо заморочуватися після роботи.