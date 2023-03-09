У чому замочити насіння, щоб виростити розкішну розсаду томатів: поради досвідчених дачників

При вирощуванні розсади томатів своїми руками приділіть увагу обробці насіння

Помідори – обов’язкова культура на городі будь-якого дачника. Багато хто вирощує розсаду самостійно, а не купує. Для цього важливо вибрати якісне насіння та провести певну обробку.

Досвідчені городники замочують насіння перед посадкою. Це може бути тепла вода, розчин марганцівки, мед та алое, йдеться у матеріалі видання "Зелена садиба".

По-перше, ви можете прискорити проростання насіння. Для цього замочіть його у теплій воді або слабкому розчині марганцівки. Залишити в рідині насіння слід як мінімум на 30 хвилин, але краще, щоб час становив 12-24 години. Як варіант, можна замочити насіння на ніч.

По-друге, багато дачників обробляють насіння перед посівом стимуляторами росту. Можете взяти натуральну альтернативу — сік алое або мед. У такому разі час замочування скоротіть вдвічі.

Додамо, що не все насіння потрібно замочувати та стимулювати перед посівом. Так, це зайве, якщо ви використовуєте вже оброблене виробником насіння.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли сіяти помідори на розсаду до висаджування у відкритий ґрунт. Занадто рано робити цього не потрібно, інакше врожаю не побачите.