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Огірки ростимуть як навіжені, якщо підготувати їх одним простроченим продуктом

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
Дата публікації
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Автор
Нереально простий метод Новина оновлена 09 березня 2023, 13:38
Нереально простий метод. Фото Facedobra

Така підгодівля допоможе отримати значно більший врожай і прекрасно підійде також для помідорів

Продукти, які знайдуться на будь-якій кухні, допоможуть вирішити не тільки низку побутових проблем, а ще й дозволять подбати про майбутній врожай. Так, для стимулювання росту розсади досвідчені дачники застосовують одну популярну спецію. А щоб прискорити ріст огірків і томатів, господарі взагалі використовують прострочені продукти.

Крутим лайфхаком, який допоможе отримати врожай набагато швидше, ділиться телеграм-канал "СОДа". Готується таке підживлення для помідорів та огірків дуже просто, зате ефект вас приємно здивує.

Який прострочений продукт значно прискорить ріст огірків та помідорів

Є один продукт, який більшість людей часто викидає. Йдеться про зіпсований хліб, який трохи "залежався" і запліснявів. Якщо ви займаєтеся городом, то дізнавшись про його цінність, точно перестанете так робити.

Як приготувати підживлення з хліба із пліснявою

Прострочений продукт просто заливають водою і залишають настоюватися на 7-14 днів. Коли запах бродіння стане відчутним, це буде сигналом, що наше підживлення готове. Перед застосуванням настій треба процідити та розбавити водою у співвідношенні 1:10. Поливають ним рослини під корінь.

У чому користь такого підживлення

Вся річ у тім, що в хлібі є білки, які розпадаються у процесі бродіння. Спершу вони розкладаються на пептиди, а потім — на амінокислоти. Останні дуже добре засвоюються рослинами і в результаті в огірків й томатів значно підвищується врожайність, а ще рослини краще переносять негативні погодні умови і, звісно ж, швидше йдуть в ріст.

Раніше ми розповідали, якою водою потрібно поливати розсаду. Від вашого вибору напряму залежить, наскільки сильними та здоровими будуть молоді рослини і чи не загинуть вони ще на перших етапах розвитку.

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#Помідори #Рослини #Огірки #Томати #Розсада #Підживлення