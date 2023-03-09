Чоловічі грінки, які готуються за 5 хвилин: рецепт швидкого та ситного перекусу
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Їжа холостяків і тих, хто просто любить економити час на її приготуванні
Смачно і ситно — так можна описати практично будь-яку популярну страву. А якщо додати сюди один секретний компонент у вигляді приставки "швидко", то страва автоматично переходить у розряд ідеальних. Як, наприклад, смачна лінива закуска з цибулею та сиром. Або так звані "чоловічі грінки".
Назва, звісно, стереотипна, але своїй суті відповідає — будь-який чоловік зможе за 5 хв приготувати собі такий сніданок. Як і жінка. І навіть дитина середнього шкільного віку. Отже, неймовірно простим рецептом смачних грінок із сиром ділиться телеграм-канал "СОДа". Інгредієнти нам знадобляться лише найпростіші, а складність приготування такого перекусу фактично нульова.
Інгредієнти:
- батон
- твердий сир;
- яйця
- сіль
Приготування:
- Наріжте батон на товсті скибки. Кожну з них надріжте навпіл, але не до кінця.
- Всередину покладіть сир.
- Тоді обмокніть скибочки у попередньо збиті яйця та відправте смажитись на розігріту з олією або маслом сковороду (на вершковому маслі виходить найсмачніше).
- Зверху присоліть грінки.
Раніше ми розповідали, як приготувати смачні та соковиті котлети за незвичайним рецептом. Саме такі раніше готували наші бабусі — це той самий смак із дитинства.