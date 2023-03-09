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Чоловічі грінки, які готуються за 5 хвилин: рецепт швидкого та ситного перекусу

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
Дата публікації
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Автор
Смачно і дуже просто Новина оновлена 09 березня 2023, 14:47
Смачно і дуже просто. Фото 1000.menu

Їжа холостяків і тих, хто просто любить економити час на її приготуванні

Смачно і ситно — так можна описати практично будь-яку популярну страву. А якщо додати сюди один секретний компонент у вигляді приставки "швидко", то страва автоматично переходить у розряд ідеальних. Як, наприклад, смачна лінива закуска з цибулею та сиром. Або так звані "чоловічі грінки".

Назва, звісно, стереотипна, але своїй суті відповідає — будь-який чоловік зможе за 5 хв приготувати собі такий сніданок. Як і жінка. І навіть дитина середнього шкільного віку. Отже, неймовірно простим рецептом смачних грінок із сиром ділиться телеграм-канал "СОДа". Інгредієнти нам знадобляться лише найпростіші, а складність приготування такого перекусу фактично нульова.

Інгредієнти:

  • батон
  • твердий сир;
  • яйця
  • сіль

Приготування:

  1. Наріжте батон на товсті скибки. Кожну з них надріжте навпіл, але не до кінця.
  2. Всередину покладіть сир.
  3. Тоді обмокніть скибочки у попередньо збиті яйця та відправте смажитись на розігріту з олією або маслом сковороду (на вершковому маслі виходить найсмачніше).
  4. Зверху присоліть грінки.

Раніше ми розповідали, як приготувати смачні та соковиті котлети за незвичайним рецептом. Саме такі раніше готували наші бабусі — це той самий смак із дитинства.

Теги:
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