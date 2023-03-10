Дачники точно оцінять: як садити цибулю, щоб потім не було стрілок

Стрілкування цибулі — досить поширена проблема, яку ненавидять мільйони господарів по всьому світу

Майже всі дачники вирощують у себе на ділянці цибулю. Процес цей нескладний, зате користі — маса: на перших порах можна спокійно ласувати зеленою цибулькою, додаючи її у всілякі салати, а пізніше — збирати врожай, який можна зберігати протягом усієї зими, не витрачаючись зайвий раз на покупку цього овоча.

Прийшла весна і настав час задуматися над тим, де і що ви будете висаджувати на ділянці. Стосується це і цибулі. Якщо хочете, щоб врожай був більшим, а рослина не випускала стрілки, Ukr.Media має кілька цінних порад, які з цим допоможуть.

Як садити цибулю-сіянку: поради та підготовка

Починаємо з того, що перебираємо нашу сіянку і, відкинувши негідну, викладаємо цибулинки в дерев'яну або картонну тару і просушуємо тиждень у теплі приблизно при +25°c. Після цього нам потрібно буде обробити посадковий матеріал. Для цього:

Розчиняємо 1 ст.л. солі в 1 л води. У цьому розчині витримуємо цибулини 3 год — сіль захищає від гниття та стимулює коренеутворення. Промиваємо цибулини й поміщаємо їх на 2 год у рожевий розчин марганцівки — таким чином нам вдасться повністю позбавити посівний матеріал від хвороботворних бактерій. Знову обполіскуємо цибулинки під струменем води і даємо їй повністю стекти.

Перед посадкою обов’язково поливаємо грядку. Цибулю висаджуємо лише в теплий ґрунт (20 °C) і присипаємо землею.

Чому на цибулі з’являються стрілки і як зробити, щоб їх не було

Цибулі потрібно багато вологи і коли її бракує, рослина "боїться", що ріпці не вистачить сил сформуватися, тому й виганяє стрілку. Тож, доки нарощується зелена маса, цибулю треба часто поливати.

Крім того, після поливу обов'язково розпушуйте землю, аби не утворювалася кірка — брак кисню теж може викликати стрілкування. Та й в розпушеному ґрунті цибулі буде набагато легше рости й живитися.

Раніше ми розповідали, чим поливати цибулю, щоб підвищити її врожайність. До поливу можна включити підгодівлі, які захистять рослину від хвороб та шкідників.