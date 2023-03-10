Соковита й апетитна паста бефстроганов: звучить модно, а готується дуже просто

Дуже простий рецепт, з яким впорається навіть кухар-початківець

Смачна і ситна вечеря, яка готується за лічені хвилини — що може бути краще? Якщо раптом не маєте перевірених рецептів, які б підпадали під вказані вище критерії, або ж вам набридли одні й ті самі страви, рекомендуємо спробувати картоплю з м’ясом та часниковим соусом за особливим рецептом.

А можете спробувати дещо інше — пасту бефстроганов з куркою. Назва, звісно, трохи лякає, але насправді приготувати цю смакоту дуже легко. Найголовніше, що для цієї страви навіть не потрібно дорогих продуктів чи якихось особливих навичок у кулінарії. Ідеєю цієї смачної вечері за пів години поділився телеграм-канал "Мамині рецепти".

Інгредієнти:

Куряче філе (стегна) – 500 г

Цибуля — 1 шт.

Печериці — 6 шт.

Часник — 1 зубчик

Борошно — 1 ст.л.

Сметана – 3 ст.л.

Гірчиця – 1 ст.л.

Петрушка

Сіль, перець

Олія рослинна, вершкове масло

Макарони або паста

Приготування:

Відварюємо пасту за інструкцією, вказаною на упаковці. Дістаємо з води, а саму воду з-під макаронів не виливаємо! Обсмажуємо на невеликій кількості олії куряче філе, солимо й перчимо. Тоді прибираємо його в іншу ємність. На сковороді розтоплюємо шматок вершкового масла. Обсмажуємо на ньому до м'якості цибулю, закидаємо гриби та смажимо їх до золотистості. Додаємо борошно і зубчик часнику. Заливаємо вміст сковорідки водою з-під макаронів, додаємо сметану та гірчицю, перемішуємо. Тоді додаємо курку та вже відварену пасту.

Раніше ми розповідали, як приготувати надзвичайно смачний салат всього із двох інгредієнтів. Весь його секрет криється в соусі, який робить смак салату неперевершеним.