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Соковита й апетитна паста бефстроганов: звучить модно, а готується дуже просто

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
Дата публікації
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Автор
Бефстроганов з куркою та грибами
Бефстроганов з куркою та грибами. Фото dzeninfra

Дуже простий рецепт, з яким впорається навіть кухар-початківець

Смачна і ситна вечеря, яка готується за лічені хвилини — що може бути краще? Якщо раптом не маєте перевірених рецептів, які б підпадали під вказані вище критерії, або ж вам набридли одні й ті самі страви, рекомендуємо спробувати картоплю з м’ясом та часниковим соусом за особливим рецептом.

А можете спробувати дещо інше — пасту бефстроганов з куркою. Назва, звісно, трохи лякає, але насправді приготувати цю смакоту дуже легко. Найголовніше, що для цієї страви навіть не потрібно дорогих продуктів чи якихось особливих навичок у кулінарії. Ідеєю цієї смачної вечері за пів години поділився телеграм-канал "Мамині рецепти".

Інгредієнти:

  • Куряче філе (стегна) – 500 г
  • Цибуля — 1 шт.
  • Печериці — 6 шт.
  • Часник — 1 зубчик
  • Борошно — 1 ст.л.
  • Сметана – 3 ст.л.
  • Гірчиця – 1 ст.л.
  • Петрушка
  • Сіль, перець
  • Олія рослинна, вершкове масло
  • Макарони або паста

Приготування:

  1. Відварюємо пасту за інструкцією, вказаною на упаковці. Дістаємо з води, а саму воду з-під макаронів не виливаємо!
  2. Обсмажуємо на невеликій кількості олії куряче філе, солимо й перчимо. Тоді прибираємо його в іншу ємність.
  3. На сковороді розтоплюємо шматок вершкового масла. Обсмажуємо на ньому до м'якості цибулю, закидаємо гриби та смажимо їх до золотистості. Додаємо борошно і зубчик часнику.
  4. Заливаємо вміст сковорідки водою з-під макаронів, додаємо сметану та гірчицю, перемішуємо.
  5. Тоді додаємо курку та вже відварену пасту.

Раніше ми розповідали, як приготувати надзвичайно смачний салат всього із двох інгредієнтів. Весь його секрет криється в соусі, який робить смак салату неперевершеним.

Теги:
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