Китайський гороскоп на місяць Кролика: яким буде березень і квітень 2023 року

Чого очікувати вже найближчим часом

Для деяких знаків Зодіаку весна цього року буде дуже сприятливим періодом — у деяких представників зодіакального кола з’являться шанси збагатитися, знайти свою другу половинку, отримати підвищення на роботі або ж просто провести цей час із користю для себе. Однак так пощастить далеко не всім, бо декого зірки попереджають про зайвий стрес і можливе емоційне вигорання на роботі.

Однак, якщо подивитися на цей же період з точки зору китайського гороскопа, ситуація виглядає не так сумно. Згідно з китайським календарем на 2023 рік, 20 лютого почався місяць Дерев’яного Кролика, який триватиме аж до 19 квітня. І він обіцяє багато цікавого, передає karmaweather.com. В цей період астрологи радять бути максимально зібраними та наполегливими — багато речей вдаватиметься реалізовувати самостійно, без сторонньої допомоги.

Місяць Кролика 2023: кар’єра і фінанси

Настав час звернути увагу на свій особистий імідж та визначитися з тим, що для вас важливо і куди вам потрібно рухатися. Тільки так вам вдасться досягнути спокою та робити правильні кроки на шляху до власних цілей, кажуть астрологи. Навесні з’являтиметься чимало планів і всі вони лише розпорошуватимуть вашу увагу, тож потрібно обрати тільки найважливіші та найбільш перспективні. Будьте обережні з грошима у цей період — є ризик появи заборгованостей.

Місяць Кролика 2023: Любовна сфера

Це місяць сортування і вам краще прямо зараз розставити пріоритети. Якщо біля вас знаходиться людина, яка здається доброзичливою, але ніколи не скупиться на токсичні коментарі та перешкоджає здійсненню ваших планів, настав час все змінити й оточити себе більш позитивними людьми. Зараз вам потрібна щирість та відвертість. Прислухайтеся до себе й перестаньте намагатися зберегти те, що давно віджило своє.

Раніше ми розповідали про три знаки Зодіаку, які в березні будуть не дуже задоволені життям. Протягом місяця вони стикатимуться зі складнощами різного характеру, тож мають набратися терпіння й просто пережити цей неприємний період.