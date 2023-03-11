Ресторанний салат, який вдома виходить ще смачнішим: рецепт із чотирьох складових в основі

Дуже простий салат з неперевершеним смаком

Якщо вам приїлися традиційні салати, які ви готуєте вже багато років поспіль, пропонуємо спробувати щось новеньке. Наприклад, салат "Елементарний", який готується з чотирьох інгредієнтів і рецептура якого запам’ятовується з першого разу. Або ж ще простіший варіант — салат із двох компонентів, родзинку якому надає особливий соус.

Також ми можемо запропонувати вам "ресторанний" варіант — салат із бужениною, для якого також потрібно лише 4 основні складові. Вдома він виходить ще смачнішим, запевняє сайт "Скарбничка рецептів".

Інгредієнти:

Огірки свіжі

Буженина — свиняча або куряча

Сир твердий

Яйця

Для заправки:

Кріп

Часник

Майонез

Сіль, перець

Приготування:

Свіжі огірки нарізаємо тонкою соломкою. Так само нарізаємо буженину. Вона може бути з курячого м’яса або свинячого — як вам більше до вподоби. Щоправда, з курячим салат виходить трішки "легшим" на смак і більш ніжним. Сир натираємо на середній терці. Яйця відварюємо, очищаємо і теж натираємо, тільки на великій терці, або ж нарізаємо соломкою, як огірок та буженину. Дрібно нарізаємо кріп і вичавлюємо прямо в салатницю з усіма іншими компонентами часник. Додаємо майонез і гарно все перемішуємо.

Важливо, щоб салат складався з більш-менш однакових за розміром та формою інгредієнтів — так він і виглядає, і смакує значно краще. Солити й перчити його теж не обов’язково, адже м’ясна складова провинна бути досить таки солоною.

Раніше ми ділилися секретом, як за допомогою кількох секретних інгредієнтів можна значно покращити смак салату. Всього один додатковий компонент може докорінно змінити смак страви.