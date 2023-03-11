Чому не зійшло насіння: чотири найчастіші помилки, які все псують

Під час вирощування розсади треба бути дуже уважними

Дачники та городники вже давно відкрили сезон посіву насіння на розсаду. Деякі рослини висівалися ще в лютому, інші ж саме час пророщувати на розсаду у березні.

Однак варто пам’ятати, що цей процес не настільки простий, як здається. Якщо нехтувати елементарними правилами посіву, розсади ви просто не дочекаєтесь. Яких помилок варто уникати, щоб такого не сталося, розповідає Ukr.Media.

#1. Відсутність передпосівної підготовки

Калібрування, протруювання, замочування, стратифікація, скарифікація — усі ці процедури придумані не просто так. Перед посівом обов’язково дізнайтеся, які вимоги висуваються до певної культури. І тільки якщо виробник вказав на упаковці, що посадковий матеріал вже оброблений або протравлений, повторно робити цього не потрібно.

#2. Замочування дражованого та інкрустованого насіння

Такий посадковий матеріал вже готовий до посіву. Оболонка містить усі необхідні поживні та стимулюючі речовини, які сприяють проростанню. А якщо ви попередньо замочите насіння, то вона просто розчиниться і нічого корисного для насіння не лишиться.

#3. Неправильний посів

Насіння висівають на різну глибину залежно від культури. У більшості випадків працює правило: глибина має бути не менша за три діаметри насінини. Також слід врахувати тип ґрунту — на важких ґрунтах посів проводять ближче до поверхні, щоб у насінинок вистачило сил пробитися через шар землі.

#4. Посадка культур з тривалим періодом проростання

Це не помилка, а особливість, яку не враховує багато дачників-початківців. Наприклад, сходи кореневої селери можуть з'явитися лише через 3 тижні, а недосвідчені городники, не побачивши паростків за тиждень-два, ставлять хрест на посадках набагато раніше за потрібний термін.

Раніше ми розповідали, що треба зробити з насінням, щоб виростити міцну розсаду. Невелика маніпуляція допоможе значно зміцнити рослини.