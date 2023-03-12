Грядка буде усипана великими ягодами: чим краще обприскувати полуницю

Цей аптечний засіб здатний захистити полуницю від багатьох хвороб

Робити підгодівлю полуниці необхідно для того, щоб вона повноцінно росла, приносила багатий урожай і великі, солодкі ягоди. Розповідаємо про популярний аптечний засіб, який ефективно захистить рослину від поширених захворювань.

Про такий антисептичний засіб як зеленка (діамантовий зелений) відомо всім. Завдяки своїм унікальним властивостям зеленку активно використовують і у садово-городніх справах — вона захищає полуницю від сірої гнилі та борошнистої роси.

В якості профілактики хвороб зеленкою обробляють ранні зав’язі полуниці в період цвітіння. Також це гальмує розвиток вусиків полуниці, тому у кущів залишиться більше сил для формування великих та солодких ягід.

Як приготувати підгодівлю із зеленки

Змішуємо 1 л молока та флакон зеленки, а потім заливаємо заготовку відром води. Засіб ретельно розмішуємо, а потім обприскуємо посадки. Дачники використовують розчин 3 рази за сезон з інтервалом в 10 днів.

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