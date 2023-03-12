Що потрібно зробити з полуницею навесні, щоб отримати щедрий урожай: прості правила догляду

Навесні полуниця вимагає особливої обробки

З настанням весни у дачників додається роботи на ділянці. Чимало уваги вимагає вирощування полуниці, яку потрібно обрізати та обприскувати.

Детальніше про поради досвідчених городників з догляду за полуницею навесні пише видання "Зелена садиба". Невеликі рекомендації забезпечать вам щедрий урожай смачних ягід.

По-перше, почніть з обрізання кущів. Робити це слід гострим інструментом акуратно і без зайвих зусиль, щоб не зашкодити молодим пагонам. Вам потрібно видалити засохле листя та "осінні вуса".

По-друге, велике значення для зростання полуниці має ґрунт. Ця рослина обожнює рихлу землю, тож обов’язково пройдіть навколо кущів сапою або плоскорізом. Міжряддя можна розпушити приблизно на 10 см.

По-третє, обробіть полуницю від шкідників та хвороб. Системний фунгіцид застосовують уранці або ввечері, коли на вулиці потепліло до +5 градусів. Добре підійде бордоська рідина, розведена за інструкцією. Крім того, полуницю можна обприскувати мідним купоросом, колоїдною сіркою, біофунгіцидом або іншим препаратом, який ви зазвичай використовуєте.

По-четверте, до етапу цвітіння поливайте полуницю щотижня, якщо погода досить суха. Лійте рідину не під корінь, а способом дощування.

Раніше "Телеграф" розповідав, де не варто саджати полуницю. А ще ми писали, як "стригти" полуницю навесні.