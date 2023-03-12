Іменини Кіри у 2023 році: всі дні, коли Кіра святкує День ангела

Носії імені Кіра зазвичай виділяються з натовпу

Жіноче ім’я Кіра на сьогодні не найпопулярніше в Україні, але має цікаву історію. "Телеграф" вирішив розповісти, що воно означає, звідки походить і коли всі Дні ангела Кіри.

Значення імені Кіра

Є низка теорій, звідки з’явилося ім’я Кіра. Вважається, що це жіноча версія імені Кір, яке походить від давньогрецького "пан" або перського "подібний до Сонця". Також ім’я Кіра може походити від індійського імені Кірана (що означає "промінь світла") або ірландського Кейра (або Кьяра, що означає "темна").

Цікаво, що ім’я Кіра поширене і в Японії, де воно означає "сяюча".

Вважається, що носії імені Кіра зазвичай дуже розумні, цілеспрямовані, волелюбні, але дещо схильні до маніпуляцій і глибоко в душі досить вразливі (але це приховують).

Коли День ангела Кіри?

Носії імені Кіра відзначають іменини лише тричі на рік за церковним православним календарем.

13 березня , — преподобна діва, затворниця Кіра Берійська (Македонська);

, — преподобна діва, затворниця Кіра Берійська (Македонська); 9 жовтня, — мучениця Кіра;

17 грудня, — мучениця Кіра Оболенська.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що за прикметами суворо заборонено дарувати жінкам на свята.