Весняний догляд за полуницею: скільки разів підгодовувати та які добрива підійдуть

Завдяки добривам ви отримаєте чудовий урожай полуниці.

Навесні полуниця вимагає особливої уваги, адже потрібно не лише обрізати кущі, а й удобрити рослину. Досвідчені дачники рекомендують підгодовувати полуницю в два етапи.

Коли і чим удобрюють полуницю навесні, щоб одержати розкішний урожай ягід? Докладніше про це розповідає видання "Зелена садиба".

Правила підживлення полуниці навесні

Дачники радять удобрювати кущі не раніше, ніж розгорнуться листочки. Навесні підживлення здійснюють двічі. Перший етап випадає на фазу пробудження кущів, другий – період бутонізації.

Отже, вперше вам знадобляться азотні добрива. Їх вносять ранньою весною. Наприклад, використовуйте мінеральні речовини — аміачну селітру або карбамід у пропорціях: 1 ст. ложка на 10 л води на 10-20 кущів або 1 ст. л. у землю.

Якщо віддаєте перевагу органіці, то підійде курячий послід або коров’як. Настоювайте чотири дні близько 1 кг речовини у 10 л води. Або розведіть у співвідношенні 1 до 5 і поливайте цим розчином рослини під корінь. Так звані зелені добрива (як-от настій кропиви) також чудовий варіант.

Другий раз підгодовують полуницю в період бутонізації, тобто ближче до червня. Досвідчені садівники радять обирати калійні добрива. Достатньо 1 ч. ложки на 10 л води (вистачить на 10-20 кущів).

Деякі більше люблять застосовувати органічний калій – дерев’яний попіл. Просто висипте жменю попелу під кожен кущик. Або внесіть добрива інакше: у вигляді настою, обприскуючи листочки полуниці. Для цього 1 кг попелу змішайте у 10 л води, процідіть, настоювайте 1-2 доби.

Раніше "Телеграф" розповідав, що деякі городники обприскують полуницю одним аптечним засобом. Таке підживлення захистить рослину від хвороб.