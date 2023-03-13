Помідори виростуть у кулак: яким аптечним засобом поливати розсаду

Шанси на отримання великого врожаю стануть високими

Помідори не тільки корисні для здоров’я, але й дуже смачні – як у складі страв, так і окремо. Ми писали про те, коли сіяти томати на розсаду і чим підгодовувати помідори на городі, а тепер розповімо, чим ефективніше поливати овочі на етапі вирощування розсади, щоб плоди були великими в кулак та смачними.

Поливати культуру рекомендується рідиною, приготовленою на основі відомого аптечного засобу – йоду. Про це пише bb.lv. Завдяки поливу цією сумішшю пересаджені рослини в ґрунт демонструватимуть швидкий ріст, а дозрівання плодів завершиться раніше терміну.

Як приготувати розчин для поливу розсади томатів

У ємність із 3 літрами чистої рідини додаємо одну краплю йоду. Цим розчином поливаємо розсаду. Однією процедури буде цілком достатньо. Вже після пересадки культури у відкритий ґрунт очікується великий ріст зав’язей, а плоди будуть більшими за помідори, які не оброблялися йодом.

Раніше "Телеграф" писав, що треба посадити біля помідорів, щоб вони завжди були здоровими. Ця пряна рослина відлякує шкідників, і гальмує розвиток патогенних грибів та бактерій.