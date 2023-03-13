Рус

Помідори виростуть у кулак: яким аптечним засобом поливати розсаду

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Забезпечити високу врожайність можна на етапі вирощування розсади
Забезпечити високу врожайність можна на етапі вирощування розсади. Фото pixabay.com

Шанси на отримання великого врожаю стануть високими

Помідори не тільки корисні для здоров’я, але й дуже смачні – як у складі страв, так і окремо. Ми писали про те, коли сіяти томати на розсаду і чим підгодовувати помідори на городі, а тепер розповімо, чим ефективніше поливати овочі на етапі вирощування розсади, щоб плоди були великими в кулак та смачними.

Поливати культуру рекомендується рідиною, приготовленою на основі відомого аптечного засобу – йоду. Про це пише bb.lv. Завдяки поливу цією сумішшю пересаджені рослини в ґрунт демонструватимуть швидкий ріст, а дозрівання плодів завершиться раніше терміну.

Як приготувати розчин для поливу розсади томатів

У ємність із 3 літрами чистої рідини додаємо одну краплю йоду. Цим розчином поливаємо розсаду. Однією процедури буде цілком достатньо. Вже після пересадки культури у відкритий ґрунт очікується великий ріст зав’язей, а плоди будуть більшими за помідори, які не оброблялися йодом.

Раніше "Телеграф" писав, що треба посадити біля помідорів, щоб вони завжди були здоровими. Ця пряна рослина відлякує шкідників, і гальмує розвиток патогенних грибів та бактерій.

Теги:
#Помідори #Томати #Город