Розсада лягла на землю: що робити, щоб урятувати свої саджанці

Рослини можна легко врятувати, якщо зробити все своєчасно

На жаль, але не завжди розсада росте ідеально. Бувають такі неприємні для городників моменти, коли молоді рослини жовтіють або зовсім несподівано складають листя і стебло до землі. Не варто нервувати, адже якщо вчасно втрутитися, сіянці можна врятувати.

Навіть якщо сіянці зійшли і виглядають міцними, радіти рано, пише prostoway. Якщо ви бачите, що ваша розсада чахне, сподіватися, що вони самостійно "поправляться", не варто. Щоб не висівати заново розсаду, постарайтеся їм допомогти.

Чому розсада лягла на землю

Найчастіше сіянці гинуть через чорну ніжку — ризик такого захворювання збільшується, якщо перед посівом ви не обробили насіння. Тому якщо ви ще нічого не садили, обов’язково займіться обробкою. Також ґрунт для розсади слід пролити засобом від хвороботворних мікроорганізмів, щоб максимально запобігти грибковим хворобам.

Якщо розсада вже лягла на землю, полийте її під корінь біологічним фунгіцидом. Цей засіб на основі натуральних компонентів допоможе сіянцям.

Раніше "Телеграф" розповідав, яке насіння перед посадкою розсади слід замочити. Просте правило забезпечить вам щедрий урожай.