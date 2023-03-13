Всього дві ложки цього секретного добрива і розсада буде міцною, наче дуб: городні хитрощі

Таке домашнє добриво наситить молоду рослину усім необхідним

Вирощування розсади — неспроста справа. Щоб вона росла міцною та здоровою, господар має гарно попіклуватися про молоді рослини, зважаючи на якість ґрунту, освітлення, температуру, правильний полив та підживлення паростків. Від всього цього напряму залежить те, якою виросте розсада — міцною та здоровою чи ледве живою і з тонким стеблом.

Якщо не хочете отримати другий варіант, краще підгодувати молоді рослини необхідними їм мікроелементами та поживними речовинами. Рецептом надзвичайного простого та ще й бюджетного підживлення ділиться сайт "Школа життя". Досвідчені дачники-городники давно ним користуються, адже ця суміш вже давно довела свою ефективність. Для її приготування потрібно всього три доступні інгредієнти.

Секретне підживлення для міцної розсади: як приготувати

Ця підгодівля вважається абсолютно безпечною для сіянців і позитивно впливає на їх розвиток, роблячи молоді рослини міцними та здоровими. Для її приготування нам потрібно:

зола – 2 ст. л.

оцет 9% – 1 ст. л.

вода – 1 л

Золу гарненько розмішуємо з водою й обережно додаємо оцет. Щойно розчин перестане шипіти, розбавляємо його з водою у пропорції 1:1 і поливаємо розсаду під корінь. Потрібно по дві ложки підживлення на кожен сіянець. Однак пам’ятайте, що це добриво можна використовувати через 10 днів після пікірування. А після першого підживлення через два тижні ще раз поливаємо рослини цим же розчином.

Секрет цього добрива у тому, що зола містить усі необхідні речовини для нарощування потужної кореневої системи у сіянців та запобігає розвитку грибкових захворювань, а оцет робить усі ці речовими доступними для молодих рослин. Таким чином розсада буде рости кремезною і здоровою.

Раніше ми розповідали, яку популярну спецію обожнює розсада. Від неї рослинки будуть сильнішими та здоровішими. При цьому, є аж три методи застосування цієї приправи у городництві.