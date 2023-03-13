На Землю насувається нова магнітна буря: коли чекати небезпечного дня

Буря триватиме один день

У березні Землю накриють кілька магнітних бур, одна з яких стане найсильнішою за останні місяці і триватиме протягом трьох днів наприкінці місяця. Тим часом черговий сплеск геомагнітної активності станеться вже найближчими днями.

Про це повідомили на сайті Мeteoagent, який складає онлайн-прогноз за допомогою інформації із супутникових систем NOAA, TESIS та наукових міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі.

Згідно з прогнозами, друга магнітна буря цього місяця відбудеться 15 березня і триватиме лише один день, порівняно з минулою, яка вирувала протягом трьох днів. Вона буде досить потужною (К-індекс 4). Вже наступні два дні вона впаде до 3-х балів, а потім знизиться до 2-х.

Для довідки: геомагнітна буря – це збурення геомагнітного поля Землі тривалістю від кількох годин до кількох діб. Своєю чергою, сплеск геомагнітної активності може призводити до зміни поведінки тварин і навіть виводити з ладу електронну техніку. Крім того, метеозалежні люди цими днями можуть відчувати погіршення самопочуття.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що наступна магнітна буря, яка накриє Землю в березні, буде затяжною та потужною. Вона триватиме три дні.