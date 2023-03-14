Як позбутися запаху котячої сечі у взутті: прості способи та помилки

Власники котів не з чуток знають, скільки клопоту завдають ці милі створіння

Деякі власники котів іноді стикаються із проблемою, коли домашній улюбленець плутає взуття з лотком. Мало того, що калюжі та мітки в туфлях та чоботях створюють дискомфорт, вони ще й провокують кішку на повторення "подвигу".

Позбавити взуття неприємного запаху котячої сечі досить складно. Результат чищення залежить від того, наскільки швидко ви візьметеся за розв'язання проблеми.

Як вимити взуття від запаху котячої сечі

Перед використанням будь-якого засобу потрібно забрати максимальну кількість сечі з взуття. На допомогу прийдуть паперові серветки або туалетний папір, які добре вбирають вологу. Якщо калюжа виявилася всередині, посипте її сіллю або содою та залиште на пару хвилин. Повторюйте процедуру, доки кристали не перестануть змінювати колір.

Найпростіше розв'язати проблему, якщо кіт помітив текстильне взуття. Брудні ділянки потрібно натерти господарським милом та ненадовго залишити. Потім взуття потрібно відправити у пральну машину та запустити делікатний режим прання. Можливо доведеться повторити процедуру кілька разів. Сушити взуття краще на свіжому повітрі.

Народні засоби від запаху котячої сечі

Лимон

Його не можна застосовувати на взутті із замші.

Потрібно вичавити сік зі свіжого лимона, або розчинити 4 г лимонної кислоти у 100 мл води.

Рясно змочити серветку та обробити пляму.

Протерти зіпсовану ділянку вологою серветкою та залишити на кілька хвилин.

Якщо потрібно, повторіть процедуру.

Марганцівка

Врятує шкіряне та темне взуття.

Пройдіться сухою серветкою по забрудненому місцю.

Марлю або ватяний диск змочіть у розчині з марганцівкою.

Протріть взуття та промокніть сухою ганчіркою.

Поставте взуття сушитись на свіжому повітрі.

Процедуру варто повторити кілька разів.

Йод

Підійде для темного шкіряного взуття. Не використовуйте на світлому взутті.

Нанесіть нерозбавлений йод на ватний диск.

Обробіть взуття та після цього висушіть його.

Оцет

Врятує світле взуття.

Налийте оцет у тарілку та додайте третину води.

Змочіть у розчині губку.

Протріть взуття або замочіть його в розчині з оцтом.

Просушіть на свіжому повітрі.

Сіль

Допоможе, якщо сеча потрапила на взуття вже давно.

З’єднайте оцет і воду в пропорції 1:1.

Замочіть взуття у розчині й посипте сіллю.

Через 10-15 хв промийте взуття, потім просушіть на свіжому повітрі.

Перекис водню

Можна використовувати лише всередині взуття. Інакше на улюбленій парі може з’явитися білястий слід.

Змочіть устілку невеликою кількістю перекису.

Видаліть піну серветкою.

Висушіть устілку на свіжому повітрі.

Часті помилки

Білизна та інші засоби з хлоркою марні й можуть спровокувати кішку на рецидив.

Нашатирний спирт теж не помічник, тому що містить аміак, який присутній у сечі. Він не переб’є запах і не завадить кішці повторити "подвиг".

Освіжувачі повітря лише на якийсь час маскують різкий запах, а іноді навіть посилюють його.

Ефірні олії не приносять користі, а деякі можуть навіть посилити амбре.

Раніше "Телеграф" розповідав, як просто та ефективно очистити біле взуття.