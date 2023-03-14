Що потрібно зробити з морквою перед посівом: бабусин секрет гарантує 100% сходів

Якщо прикопати моркву перед посівом, шанси на добрий урожай значно збільшуються

У весняний період починають сіяти багато популярних культур на городі. Але якщо редис можна садити ранньою весною, то вирощуванням моркви варто зайнятися у квітні.

Щоб отримати гарантовані сходи, насіння перед посівом слід прикопати. Таким бабусиним секретом багато років користуються досвідчені городники, пише "Зелена садиба".

Дата посадки моркви навесні

Як тільки пройдуть перші заморозки, можна приступати до посіву моркви. Рослина досить стійко переносить "мінус". Пагони витримають від -3 до +3 градусів, хоча найкраще розвиватимуться, якщо ґрунт прогрівся до 20 градусів тепла. Зазвичай моркву сіють на початку або у другій половині квітня у грядки глибиною 30-35 см.

Прикопування насіння моркви перед посівом

Щоб швидше отримати перші пагони, насіння моркви попередньо готують. За словами досвідчених дачників, прикопка за бабусиним методом забезпечить 100% сходів насіння моркви. Прикопувати насіння в саду або на грядці слід за тиждень до сівби. Перед цим загорніть насіння у тканину, замочіть на 15 хвилин у теплій воді, а вже після помістіть у поглиблення десь на рівні багнета лопати. Перед тим, як "переселяти" насіння, не забудьте його просушити.

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